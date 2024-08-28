Казахстанка осуществила мечту своих родителей, впервые отправив их за границу. История тронула сердца миллионов, передает Tengri Travel.

26-летняя жительница Казахстана Салтанат из поселка Жосалы Кызылординской области сделала своим родителям невероятный подарок – впервые в жизни они отправились за границу. Салтанат работает бортпроводницей в Астане и давно мечтала исполнить мечту своих родителей, которые всю жизнь трудились ради благополучия детей.

Она показала поездку в своем аккаунте TikTok, и видео мгновенно стало популярным, набрав 2,7 миллиона просмотров. В ролике видно, как родители Салтанат, 68-летняя мама и 69-летний папа, впервые сели в самолет, переживая момент радости и восторга.

"Мои родители скромные люди, которые всю жизнь посвятили детям, чтобы дать хорошее образование, воспитание. Прилагали все усилия, чтобы удовлетворить наши потребности и обеспечивать нас наравне с другими. Мама работала медсестрой, папа - в водоснабжении. Они говорят, что даже не мечтали, что когда-нибудь они сядут в самолет, а уж тем более увидят другую страну. Для них это было чем-то нереальным", – поделилась Салтанат.

После публикации видео Салтанат получила множество теплых комментариев от пользователей TikTok, многие из которых написали, что тоже мечтают подарить своим родителям радость от первого в жизни путешествия за границу.

"Я тоже заплакала, надеюсь, однажды смогу так же отвезти своих родителей", "Зачем мы вышли замуж? Я так жалею, что не могла свозить своих родителей в путешествие, не могла их порадовать, помочь им деньгами", "Мы тоже свозили нашего папу, который не хотел ехать за границу, теперь он спрашивает, когда снова поедем", "Мечтаю так же свозить своих родителей", "Наши родители тоже живут свою первую жизнь, у них тоже внутри есть маленький ребенок. Они тоже удивляются тому, что видят впервые, они тоже чувствуют, у них тоже есть эмоции, но мы иногда забываем об этом", "Если даже захочу, не смогу, как же больно на это смотреть", "Вы счастливый человек, что такую радость родителям подарили. У меня цель своих так свозить, показать прекрасный мир, то, чего они еще никогда не видели", – написали комментаторы.

Путешествие в Таиланд стало для родителей Салтанат настоящим открытием. Она рассказала, что перед полетом они проконсультировались с врачом.

"Несмотря на то что родители стоят на диспансерном учете у кардиолога, они хорошо перенесли перелет, даже забыли о своих болезнях, радовались, как маленькие дети. Мы были в Таиланде. Это направление выбрала я, так как Таиланд считается экзотической и доступной страной. Им понравилось море, белоснежный пляж, неимоверно красивая природа, экзотические фрукты, тайский массаж, морепродукты. Они были впечатлены приветливостью, улыбчивостью жителей", – поделилась девушка.

Салтанат рассказала, что родители были поражены красотой местных ландшафтов и радушием таиландцев. Но больше всего их поразила экскурсия со слонами.

"Самым запоминающимся моментом была экскурсия со слонами, где они влюбились в этих умных созданий, играли и кормили их. Погрузившись в атмосферу экзотики, они действительно забыли обо всем на свете, их просто переполняла благодарность к Всевышнему за такую возможность. Они всегда говорили: "Не трать деньги, доча, трать больше денег на себя, нет для нас большего счастья, чем ваше счастье". Но, увидев их реакцию, радость, счастье, восторг, я была рада, что убедила их полететь, и еще больше захотела им показать новые страны, дать новые впечатления", – отметила она.

В завершение Салтанат рассказала, что родители всю жизнь жили по религиозным канонам, всегда читали намаз и мечтают увидеть священную Каабу. Теперь ее цель – осуществить эту мечту.