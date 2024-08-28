Юный спортсмен из Костаная стал чемпионом мира по ММА
28 августа 2024, 10:09
Арсен Егиазарян, юный спортсмен из Костаная, вновь поразил всех своей силой, ловкостью и отвагой, представив Казахстан на мировой арене и в 4-й раз завоевав титул чемпиона мира по ММА.
Турнир проводился в Москве 25 августа. Казахстан завоевал 3-е общекомандное место. А представили нашу страну 3 костанайских бойцовских клуба, в числе которых призеры. Достойная команда - заслуга достойных, целеустремленных тренеров - Симбая и Шаварша. По приезду в город ребят провели по красной ковровой дорожке настоящие батыры с троном.
Фото предоставлено родственниками спортсмена
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