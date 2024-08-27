Лисаковчанин Андрей ЛИТВИНЕНКО вместе с участковым инспектором полиции Данабеком ИГЫМБЕРДИЕВЫМ спасли человека вечером 23 августа. О награждении Андрея сообщила сегодня, 27 августа, пресс-служба ДП Костанайской области.

В тот день 39-летний мужчина при попытке перебраться с одного берега на другой упал с велосипеда в реку Тобол возле п. Октябрьский.

- С Данабеком действовали в тандеме, времени на раздумья не было, мы благополучно вытащили на берег утопающего, - рассказал Андрей Литвиненко.

За проявленное мужество и активную гражданскую позицию его наградили грамотой начальника отдела полиции Лисаковска, а также вручили памятный подарок - наручные часы.

Полицейского Данабека Игымбердиева за профессионализм наградят на мероприятии, приуроченном к празднованию Дня Конституции.

В пресс-службе ДП отметили, что Данабек в органах внутренних дел служит более 15 лет, на данном участке работает с 2010 года. За это время неоднократно приходил на помощь гражданам. В апреле прошлого года он спас тонущего в ледяной воде мужчину, а в декабре предотвратил пожар в гараже с газовыми баллонами.

Фото пресс-службы ДП