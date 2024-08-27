Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на плановой сессии восьмого созыва Костанайского областного маслихата сегодня, 27 августа.

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- Наша задача - по итогам реализации наших проектов войти в тройку регионов. Мы видим, что это возможно. Это будет означать новые рабочие места и налоговые поступления, - сказал глава региона.

О каких проектах идёт речь?

Аксакалов выделил автозавод KIA и сталеплавильный завод в Костанае. Они ещё не начали свою деятельность.

- Все работы по заводу KIA идут по графику, - ответил аким области. - Наша задача - до ноября контур здания закрыть. До осени - все коммуникации произвести. Запуск - в июне следующего года. Для сталеплавильного завода земля отведена. Сейчас стадия выбора технологии реализации проекта.

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А вот по производству продукции сельского хозяйства область занимает 5 место в стране. И здесь та же задача - войти в тройку.

- Сказывается отсутствие животноводства, - считает аким. - Я всегда, общаясь с руководителями сельхозпредприятий, от них требую, чтобы они начали серьёзно заниматься животноводством. Когда начнём, должны быть в тройке регионов.