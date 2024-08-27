Хоккейный сезон в Казахстане традиционно стартовал с розыгрыша Кубка РК, в котором принимают участие десять команд, в том числе и рудненский «Горняк».

Данила Милушкин ведет борьбу у ворот «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

К старту сезона рудничане сумели сохранить костяк команды. Продолжат свои выступления за клуб вратари Владислав Нурек (№ 20) и Владислав Тихонов (№ 40), защитники Александр Куршук (№ 5), Александр Катков (№ 7), Александр Ханьжин (№ 22), Дмитрий Васильев (№ 29), Дмитрий Рязанов (№ 42) и Сергей Лазарев (№ 93), нападающие Руслан Утебаев (№ 8), Захар Захаров (№ 9), Лев Крицин (№ 71), Оскар Юлбарисов (№ 17), Дмитрий Пархоменко (№ 19) и Данила Платонов (№ 35), Анатолий Шишов (№ 23), Владимир Кротов (№ 28), Никита Ляпунов (№ 52), Алексей Козорез (№ 47), Валерий Гурин (№ 27), Руслан Абдуллаев (№ 91) и Виктор Васин (№ 97).

В этом межсезонье пополнил состав «Горняка» 27-летний российский защитник Алексей Власкин (№ 79), перешедший из павлодарского «Иртыша», за который в минувшем сезоне он провел 39 матчей и набрал 13 (5+8) очков по системе «гол + пас». Перешел в «Горняк» 22-летний воспитанник челябинского хоккея, нападающий Данила Барабаш (№ 37), игравший в прошедшем сезоне за «Неман» в Экстралиге чемпионата Беларуси, в составе которого провел 27 игр и записал в свой актив 15 (11+4) результативных баллов. Еще один новичок - 23-летний российский нападающий Данила Милушкин (№ 10), в минувшем сезоне выступавший за «Алматы» и «Актобе». В клубе из южной столицы он провел 22 матча и набрал 10 (3+7) очков, а в «Актобе» набрал 4 (2+2) очка в 9 матчах.

Также игроками «Горняка» стали воспитанник ангарской школы хоккея, нападающий Дмитрий Тесленко (№ 24), перешедший из «Бейбарыса», и воспитанником тольятинской школы хоккея Роман Поляничев (№ 87), выступавший в прошлом сезоне за «Кулагер». За МХК «Кулагер» выступал в прошлом сезоне пополнивший состав рудничан воспитанник столичной школы хоккея вратарь Алексей Байдек (№ 30).

Вернулись в команду защитник Александр Нурек (№ 88) и нападающий Евгений Степанов (№ 52).

«Горняк» будет выступать в этом сезоне, как в прошлом, под руководством главного тренера Сергея Невструева, которому помогают старший тренер Максим Комиссаров и тренер вратарей Александр Кутько.

Кубок Казахстана по хоккею проводится в два этапа. На первом этапе команды проводят групповой турнир, который продлится до 29 августа. «Горняк» попал в группу «В», матчи которой проходят в Караганде в Ледовом дворце «Караганды-Арена». Соперниками рудненского клуба по группе стали местная «Сарыарка», «Актобе», атырауский «Бейбарыс» и «Иртыш» из Павлодара.

В группе «А» в Усть-Каменогорске играют действующий чемпион страны «Арлан» из Кокшетау, действующий победитель Кубка РК «Хумо» из Ташкента, местное «Торпедо», «Кулагер» из Петропавловска и «Алматы».

В рамках второго этапа на стадии плей-офф сначала состоятся полуфиналы, в которых 31 августа победители групп сыграют с командами, занявшими вторые места в другой группе. Победители же полуфинальных матчей выйдут в финал и 1 сентября разыграют почетный трофей. Решающие поединки пройдут в Усть-Каменогорске.

В стартовом кубковом матче «Горняк» играл с «Иртышом», который ничего не смог противопоставить рудненскому клубу, уже в первом периоде забросившему в ворота Вячеслава Нечвиенко три безответные шайбы. Автором первой заброшенной шайбы и в матче, и в Кубке Казахстана сезона-2024/2025 стал Дмитрий Пархоменко, отличившийся в середине периода после передач Алексея Козореза и Дмитрия Рязанова. На 16-й минуте Александр Куршук при поддержке Владимира Кротова и Валерия Гурина удвоил преимущество «Горняка». А через минуту первую шайбу за «Горняк» забросил новичок команды Дмитрий Тесленко после паса Захара Захарова.

Захаров же на 32-й минуте стал автором единственной заброшенной во втором периоде шайбы, а ассистировали ему Александр Ханьжин и Тесленко.

В начале третьего периода пятую шайбу в ворота «Иртыша» забросил Оскар Юлбарисов после передачи Кротова. На 48-й минуте Ханьжин с передач Данилы Барабаша и Анатолия Шишова сделал счет 6:0, после чего место Владислава Тихонова в воротах «Горняка» занял Алексей Байдек. А через пять минут после этого павлодарцы усилиями Никиты Игушкина забросили-таки одну ответную шайбу.

Но на 56-й минуте Гурин при помощи Данилы Милушкина и Кротова продолжил разгром павлодарского клуба. На последней минуте матча Куршук оформил дубль, а на последней секунде встречи Ляпунов установил окончательный счет - 9:1 (3:0, 1:0, 5:1). По результативному баллу в этих моментах записали на свой счет Юлбарисов и Козорез.

Во втором матче группового этапа против «Актобе» рудничане открыли счет на 6-й минуте благодаря активным действиям Тесленко, которому помогли забросить шайбу Роман Поляничев и Виктор Васин. Эта шайба стала единственной в первом периоде. Второй период прошел при небольшом преимуществе рудненского клуба, который в начале двадцатиминутки развил свой успех усилиями Кротова, реализовавшего численное большинство после передач Евгения Степанова и Данилы Платонова. На 32-й минуте Дмитрий Васильев, которому ассистировал Васин, еще раз огорчил актобинских хоккеистов. Но чуть более чем через две минуты, когда в меньшинстве остался уже «Горняк», нападающий актобинцев Дмитрий Исмагилов сумел переиграть Владислава Нурека. Но это была единственная ошибка вратаря рудничан, записавшего в свой актив 47 спасений ворот за матч.

Нападающий «Горняка» Валерий Гурин против защитника «Актобе» Владислава Арбузова / Фото pro.ligasy.kz

А в заключительном периоде рудненский клуб забросил еще четыре шайбы в ворота «Актобе». В начале периода Степанов реализовал численный перевес, а результативными передачами отметились Куршук и Гурин. Через полминуты еще одно большинство реализовал Васин, после чего место в воротах «Актобе» вместо Кирилла Кузьменко занял Максим Дубович. Но и он не устоял под натиском рудничан, еще дважды отличившихся до финальной сирены. На 56-й минуте шайбу забросил Гурин с ассистентами в лице Кротова и Козореза, а на 59-й минуте после передачи Куршука точку в матче поставил Шишов - 7:1 (1:0, 2:1, 4:0). А лучшим игроком матча был признан Виктор Васин, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи.

Третий матч начался для «Горняка» неудачно - уже на 20-й секунде шайба оказалась в воротах Нурека после броска нападающего «Бейбарыса» Айрата Мурзина.

Правда, через полторы минуты Васин с подачи Козореза сравнял счет, а в середине первого периода Гурин при поддержке Степанова и Куршука реализовал большинство. До первого перерыва команды обменялись заброшенными шайбами. На 17-й минуте нападающий атыраусцев Данил Федоров сравнял счет, а Тесленко с паса Козореза вновь вывел рудничан вперед.

Опасный момент у ворот «Бейбарыса» / Фото pro.ligasy.kz

Второй период стал еще более результативным. Вначале в течение трех минут трижды изменяли счет рудничане. В игровой отрезок с 28-й минуты по 31-ю отличились реализовавший большинство Юлбарисов, которому ассистировали Куршук и Кротов, Васин, оформивший дубль при помощи Сергея Лазарева и Руслана Абдуллаева, и Абдуллаев, которого поддержали Васин и Козорез. А затем трижды забрасывали атыраусцы, которым на это понадобилось четыре минуты - с 35-й по 39-ю. При этом все три шайбы были заброшены в большинстве, а сделали это защитник Никита Клещенко, оформивший дубль Федоров и капитан «Бейбарыса» Алексей Клочков.

После второй двадцатиминутки преимущество рудненского клуба было минимальным - 6:5. Но демонстрирующий на старте сезона завидную результативность «Горняк» сумел еще трижды отличиться в заключительном игровом отрезке и при этом ни разу не позволил сделать это сопернику. На 48-й минуте дубль оформил Юлбарисов, которому помогли это сделать Степанов и Куршук, на 56-й минуте дубль при игре в большинстве на свой счет записал Тесленко, которому ассистировали вновь Куршук и Васин, и через минуту автором еще одного дубля стал Гурин, а Степанов при этом стал автором третьей в матче результативной передачи и Козорез - второй.

Итог встречи - 9:5 (3:2, 3:3, 3:0), и «Горняк» обеспечил себе место в полуфинале Кубка. А какое место в группе займут рудничане, покажет заключительный матч с клубом «Сарыарка», который состоится 28 августа.