И еще о ЧМ по гиревому спорту - 4 золотые медали у юниоров
27 августа 2024, 15:59
Ученики КГУ «Карагайлинская ОШ» Алтынсаринского района выступали на чемпионате мира в Кыргыстане, г.Чолпон-Ата, и завоевали 4 золотые медали.
Ибраев Таир -1 место в дисциплине толчок
Дуспаев Ансар-1 место в дисциплине толчок,1 место в дисциплине рывок
Тлеуов Ертай 1 место в дисциплине рывок,3 место в дисциплине толчок
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