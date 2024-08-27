Народные новости

И еще о ЧМ по гиревому спорту - 4 золотые медали у юниоров

27 августа 2024, 15:59

Ученики КГУ «Карагайлинская ОШ» Алтынсаринского района выступали на чемпионате мира в Кыргыстане, г.Чолпон-Ата, и завоевали 4 золотые медали.

Ибраев Таир -1 место в дисциплине толчок

Дуспаев Ансар-1 место в дисциплине толчок,1 место в дисциплине рывок

Тлеуов Ертай 1 место в дисциплине рывок,3 место в дисциплине толчок

 

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