Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским спортсменам во время встречи с призёрами летних Олимпийских игр в Париже, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства напомнил, что главное – широкая и последовательная поддержка массового спорта, формирование всесторонне развитой, здоровой нации. Для этого в стране проводят масштабные реформы в ключевых направлениях: здравоохранении, социальной сфере, образовании, науке, культуре и спорте.

"Поэтому любой ценой добиваться медалей – не наш путь. Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле. Нам нужно двигаться вперед системно, уверенно, не оглядываясь по сторонам. Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для этого необходимо сплотиться и общими силами идти только вперед, отметил президент. По его словам, Олимпийские игры важны не только завоеванием медалей. Такие масштабные соревнования служат единению народа, а это и есть высшая ценность.

По словам главы государства, необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.

"К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых – золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус", – считает президент.

Казахстану нужно создать сильную тренерскую школу, подчеркнул Токаев.

За последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет, заявил президент.

Глава государства считает, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" – заявил президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.

Фото пресс-службы Акорды