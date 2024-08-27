В правительстве утвердили проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев предложил вынести на рассмотрение соответствующий проект постановления.

"Предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта указа Президента "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение Главы государства. Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны, основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии. Прошу поддержать", - заявил глава Минэнерго.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что вопрос развития атомной энергетики в Казахстане прорабатывается уже давно.

"Перспектива этой отрасли очевидна. У нас освоен практически полный цикл производства ядерного топлива. Наработан опыт использования малых реакторов. Есть специалисты и ученые в данном направлении. Мы обучаем кадры в этой сфере. Поэтому становится закономерным переход на следующий этап развития атомной энергетики. Особенно это актуально сейчас, когда растет нагрузка на энергетическую инфраструктуру страны. Уже сегодня мы наблюдаем дефицит энергетической мощности. Если мы не найдем решение этой проблемы сейчас, то для дальнейшего роста экономики нам надо будет закупать большие объемы электроэнергии. Многие страны активно развивают атомную энергетику", - сказал Бектенов.

Глава правительства привел данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которым сейчас в 31 стране мира эксплуатируется 415 ядерных энергоблоков.

"Поэтому развитие атомной энергетики является для нас самым перспективным направлением. Современные АЭС оснащены многоуровневой системой безопасности. В случае принятия решения о строительстве в Казахстане атомной электростанции ее проектирование, строительство и эксплуатация будут осуществляться в соответствии со строгими международными стандартами безопасности МАГАТЭ. Помимо этого, обладая значительной сырьевой базой, мы будет независимы от колебаний цен на уран. Это позволит обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию", - отметил премьер.

По словам Олжаса Бектенова, именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения.

"Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики. И, конечно же, даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного энергоснабжения, альтернативы которым у нас нет", - добавил премьер.

В этой связи глава правительства предложил проголосовать за представленный проект постановления. По результатам голосования правительство приняло проект о проведении референдума по строительству АЭС.

Глава правительства поручил Министерству энергетики совместно с аппаратом правительства внести проект указа в Администрацию Президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщал, что референдум пройдёт осенью. На нём казахстанцам предстоит ответить только на один вопрос – за или против.

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, какие компании могут поставить технологии для строительства АЭС в Казахстан. По его словам, в 2019 году Казахстан получил необязывающие технико-коммерческие предложения от наиболее продвинутых зарубежных поставщиков атомных технологий. В результате были отобраны 13 проектов современных реакторов от шести вендоров из Китая, Южной Кореи, России, Франции и США.

"Для предварительной оценки предложенных технологий мы разработали собственную систему оценки на основе мирового опыта и рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Впоследствии система была одобрена известной французской инжиниринговой компанией Assystem", - рассказал Жантикин на заседании правительства.

В шорт-лист были включены предложения четырех потенциальных поставщиков:

Китайская компания CNNC с реактором HPR1000;

Корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400;

Российский Росатом с ВВЭР-1200;

Французская EDF с технологией EPR1200.

Помимо выбора технологий, на основе предложений партнеров было сформировано представление о приблизительной стоимости проекта, его сроках, способах и источниках финансирования.

"В случае принятия положительного решения по итогам референдума следующей важной задачей станет выбор конкретного поставщика атомной технологии и совместная разработка ТЭО проекта. Объективная реальность такова, что будущее Казахстана неразрывно связано с атомной энергетикой", - заявил Жантикин.

Он добавил, что атомные электростанции относятся к наиболее безопасным и надежным источникам энергии в мире.

С учетом природно-климатических факторов, характеристик энергосистемы и прогнозируемого дефицита электроэнергии эксперты пришли к следующим выводам:

рекомендованная мощность одного блока составляет до 1,4 ГВт;

общая мощность станции – до 2,8 ГВт;

рекомендуемый район размещения АЭС – район озера Балхаш вблизи села Улкен Алматинской области.

"Все наши выводы были подтверждены консорциумом японских компаний The Japan Atomic Power Company и Marubeni Utility Services", - сказал гендиректор.

Он добавил, что оптимальная технология, рекомендуемая к строительству АЭС в Казахстане – водо-водяные реакторы поколения III и III+, имеющие высокий уровень безопасности и улучшенные экономические показатели.