Сегодня почти каждый владелец смартфона состоит в группах WhatsApp и Telegram, коммуницируя там с десятками, а то и сотнями людей, иногда абсолютно ему незнакомых. В связи с этим следует быть внимательными к тому, что именно вы отправляете в общие группы и чаты. Как избежать проблем с законом при общении онлайн, выяснял корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется", - писал поэт Федор Тютчев в XIX веке. В современности зачастую нам не дано предугадать последствия не только слов, но и видео с изображениями, которые сегодня массово рассылаются и пересылаются в групповых чатах мессенджеров и пабликах социальных сетей. Действующее законодательство предусматривает гражданскую, административную и даже уголовную ответственность за распространение запрещенной или охраняемой законом информации. Причем каждый вид ответственности может применяться как в отдельности, так и в совокупности - в зависимости от ряда факторов. О каких именно случаях идет речь, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал адвокат коллегии адвокатов Астаны Ринат Шарлез.

По словам юриста, распространением признается опубликование в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации, в том числе в сети интернет, в излагаемых характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных разным организациям, должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной форме нескольким или хотя бы одному лицу. Однако здесь есть нюанс: сообщение сведений и передача информации лишь одному лицу, которого они касаются, распространением не является.

Наиболее известными объектами гражданских прав признаны: право на изображение, персональные данные лица, тайна личной переписки, авторское и интеллектуальное право, а также иные сведения о частной жизни, составляющие личную, семейную и иную тайну.

"То есть, к примеру, при отправке в общедомовой чат фотографии или видео соседа, с которым произошел конфликт, может наступить гражданско-правовая ответственность, так как последний вправе обратиться с иском в суд, указывая о нарушенном праве на изображение. Недопустимо распространять персональные данные лица без его согласия, к чему, в числе прочего, относятся фотографии, анкетные, контактные данные и прочая информация, неразрывно связанная с личностью человека. Например, КСК или управляющая компания не вправе выставлять на всеобщее обозрение списки должников по оплате коммунальных услуг с отражением анкетных данных. Такие сведения могут быть распространены только в обезличенном виде, с указанием лишь номеров квартир и сумм задолженности", - рассказал адвокат.

Ответственность также предусмотрена и за распространение сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц. В зависимости от характера и мотивов такой информации, суд может понудить виновного опровергнуть ее, возместить причиненный вред и издержки, а также уплатить административный штраф или назначить уголовное наказание.

Общаясь в группах, не стоит использовать ругательства и нецензурную брань: такое поведение может быть расценено как хулиганство, за что предусмотрена административная ответственность.

"В правоприменительной практике нередки и случаи привлечения к уголовной ответственности за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, совершенные публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, за что грозит штраф от 2000 МРП (7 384 000 тенге в 2024 году - прим.) и до 20 лет лишения свободы", - предупредил адвокат.

Уголовная ответственность также предусмотрена за распространение заведомо ложной информации, незаконное распространение порнографических материалов или предметов, а также произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия. То есть за отправку в общую группу порнографических материалов или сцен, пропагандирующих насилие и жестокость, можно понести наказание.

Данная тема в правоприменительной практике является довольно обширной, в связи с чем адвокат дает универсальный совет. Перед тем как пересылать или выкладывать на всеобщее обозрение ту или иную информацию, следует задать себе три простых вопроса:

Соответствует ли действительности данная информация? Является ли она правдивой, достоверной и законной? Не нарушает ли она права или законные интересы конкретного лица или неопределенного круга лиц? Для каких целей распространяется данная информация?

"Если вы не можете дать однозначные и утвердительные ответы на эти вопросы, лучше отказаться от публичного распространения такого контента", - отметил Ринат Шарлез.

Вместе с тем предоставление таких сведений уполномоченным органам, должностным лицам или суду, в зависимости от того, в чьей компетенции находится рассмотрение того или иного вопроса, не является распространением и исключает за собой какую-либо ответственность, так как это служит способом и формой доказывания, добавил юрист.