17-летний житель областного центра был задержан сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При обыске у него изъяли 8 zip-пакетов с порошком белого цвета, которые были обмотаны изолентой.

"Со слов самого несовершеннолетнего, он их нашел на улице. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 3,86 г", - говорится в сообщении.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование.

В ведомстве отметили, что с начала года пресечено 200 фактов правонарушений, связанных с наркотиками. Не допущены в оборот 43 кг наркотиков, в том числе 2,5 кг "синтетики".