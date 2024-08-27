Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в Костанае
27 августа 2024, 10:56 | Криминал
17-летний житель областного центра был задержан сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
При обыске у него изъяли 8 zip-пакетов с порошком белого цвета, которые были обмотаны изолентой.
"Со слов самого несовершеннолетнего, он их нашел на улице. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 3,86 г", - говорится в сообщении.
По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование.
В ведомстве отметили, что с начала года пресечено 200 фактов правонарушений, связанных с наркотиками. Не допущены в оборот 43 кг наркотиков, в том числе 2,5 кг "синтетики".
Последние новости
27.08.24 16:49 «Наша задача - войти в тройку». Костанайская область заняла 6 место РК по производству продуктов промышленности за 2023 год
27.08.24 16:13 Старт «Горняка» в розыгрыше Кубка Казахстана по хоккею с шайбой получился результативным
27.08.24 15:05 "Любой ценой добиваться медалей – не наш путь". О чем говорил Токаев на встрече с олимпийцами
27.08.24 14:20 "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
27.08.24 12:40 Штраф на несколько миллионов или срок: что нельзя отправлять в группы WhatsApp и Telegram
26.08.24 18:21 Какими могут быть МРП и минимальная пенсия в 2025 году
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.