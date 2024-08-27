Солдат из Костаная занял 3-е место на чемпионате мира по гиревому спорту
27 августа 2024, 09:43
С 21 по 26 августа в Кыргызстане, в городе Чолпон-ата, проходил чемпионат мира по гиревому спорту среди взрослых и молодежи. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 18 стран мира.
В нем принимал участие военнослужащий воинской части 6697 Национальной гвардии из Костаная, старший специалист, старший водитель рядовой Арман Жунусов.
Он стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира среди профессионалов. Выступая в весовой категории 63 кг, Арман показал результат двоеборья - 88 подьемов двух гирь по 32 кг каждая.
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