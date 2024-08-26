Казахстанская авиакомпания SCAT предупредила пассажиров об изменении расписания рейсов, сообщает Informburo.kz.

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Они коснутся 14 рейсов, запланированных на эту неделю. Пассажиров попросили следить за sms-оповещениями и отслеживать статус своих рейсов на сайте или в приложении авиакомпании.

Причиной стало повреждение одного из самолётов, эксплуатируемых SCAT, в результате удара молнии. Инцидент произошёл в минувшие выходные.

"Самолёт выведен из расписания. Инженерная служба проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", – отметили в авиакомпании.





