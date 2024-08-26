26 августа 2024, 11:29

Вот уже более 4 лет Костанайский политехнический высший колледж поддерживает тесные связи с общественным объединением «Велосообщество «Костанай», активно участвуя в различных мероприятиях. Вот и в прошедшее воскресенье любители велоспорта высшего колледжа приняли участие в Походе выходного дня – проекте, инициированном известным местным краеведом, любителем природы, энтузиастом своего дела Олегом Максимовичем Калининым.

В выходные дни любители активного отдыха, ценители природы вместе выезжают на велосипедах по окрестностям нашего города, в близлежащие леса, вдоль берега реки Тобол, чтобы с пользой провести свободное время.





Вчерашний маршрут начался с набережной реки Тобол и пролегал через город Тобыл, поселок Заречное до урочища «Каменное озеро». Вместе со школьниками, студентами, предпринимателями, педагогами, ветеранами в походе принял участие научный сотрудник областного краеведческого музея, биолог Андрей Валентинович Андрющенко. Его увлекательные рассказы о местах, по которым проехали велосипедисты, вызвали огромный интерес у всех участников.

В начале маршрута Андрей Александрович рассказал об истории основания города Костанай. В Заречном поведал об истории открытия в конце 19 века известных в царской России государственных конюшен, где разводили племенных рысаков орловской породы. С историей первого конезавода связана и история Каменного озера. В нем была чистейшая в округе вода, которая использовалась для поения племенных жеребцов. Большой интерес представила для присутствующих информация о растениях, произрастающих в урочище. Оказывается, здесь растет очень много целебных лекарственных трав.





В завершение похода выходного дня участники провели экологический субботник по очистке прилегающей к озеру территории. Собранный мусор был вывезен на городскую свалку.





Вот таким богатым на события, встречи и новые знания оказался выходной день. Несомненно, он подарил всем участникам велопохода массу позитивных эмоций, радость от общения с природой и друг с другом и огромное удовлетворение от сделанного доброго дела.