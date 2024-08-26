Жительница Алматы Медина МАЙСАР, которая в этом году окончила школу, подала в суд на министерство науки и высшего образования Казахстана, сообщает Радио "Азаттык".

Девушка обвинила ведомство в превышении полномочий и нарушении правил приёма студентов в вузы и потребовала отставки министра Саясата НУРБЕКА. Её поддержали сотни казахстанских абитуриентов, которые также набрали высокие баллы, но не смогли поступить в университеты страны.

Фото с сайта rferl.org

Медина Майсар известна прежде всего своей гражданской активностью. Девушка - соосновательница волонтёрского движения «Молодёжный совет Казахстана», которое занимается защитой прав детей. Но сейчас ей приходится защищать свои собственные права.

В этом году Медина окончила школу и на тестировании набрала 119 баллов из 140 возможных. Но на бюджетное отделение в вуз по специальности «право» она так и не прошла - из-за того, что 20 процентов всех мест чиновники отдали выпускникам из регионов, пострадавших от паводков.

Медина находит это несправедливым и подала в суд на чиновников: она считает, что министерство образования не имело юридического права формировать квоту для пострадавших регионов за счёт других абитуриентов.



- Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам её придумал и озвучил, - подчёркивает Медина. - И только на этом незаконном основании его министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе.

Глава министерства науки и образования Казахстана считает решение ведомства законным. Он настаивает, что детям из пострадавших от паводков регионов нужно было помочь с поступлением. А непоступившие абитуриенты, по его словам, виноваты сами: они выбрали не те специальности.



- 70 процентов всех абитуриентов, которые взяли высокие баллы, но не получили гранты, - это ребята, которые подали на неприоритетные для государства сейчас специальности, - говорит Саясат Нурбек. - Это мы должны чётко для себя зафиксировать. Не отчаивайтесь. Всё нормально. Просто на те специальности, на которые вы подавали, было выделено маленькое количество грантов.

Адвокат из Алматы Халида АЖИГУЛОВА, которая готова представлять интересы Медины в суде, говорит, что ей очевидно, что чиновники от образования превысили данные им полномочия. К иску Майсар уже готовы присоединиться более 200 непоступивших выпускников.

- По сути, министерство присвоило себе функции законодательного органа власти - парламента, - говорит Халида Ажигулова. - Но только парламент Республики Казахстан имеет право принимать законы. И только на основании законов могут быть утверждены любые квоты. И, как правильно здесь сказала Медина, любая квота - это форма позитивной дискриминации.

Майсар напоминает, что дискриминация в Казахстане запрещена на законодательном уровне, а значит, подобные проступки со стороны министерства науки и высшего образования недопустимы. Девушка уже обратилась к президенту республики.

- Я прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьёзно нарушены незаконными действиями со стороны министерства науки и высшего образования, - говорит выпускница. - Считаю, что министр Саясат Нурбек превысил делегированные ему полномочия и нарушил конституционные права абитуриентов. Я больше не могу доверять такому министру и требую немедленной его отставки.

25 августа завершился приём документов в вузы страны. Учитывая, что стороны не пришли к компромиссу, точку в скандальной истории поставит уже суд.