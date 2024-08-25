По данным Казахстанского автомобильного союза, за первые семь месяцев 2024 года объем производства составил 70 215 единиц техники на сумму 915,3 миллиарда тенге, что на 18,7 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщила президент автомобильного союза Анар МАКАШЕВА, снижение производства, которое сейчас наблюдается у казахстанских производителей, является временным статистическим эффектом.

- В 2023 году компании показали рекордные результаты, что было связано с отложенным спросом, накопленным из-за кризиса полупроводников и других факторов. В 2024 году рынок постепенно возвращается к своему нормальному состоянию и продажи стабилизируются на стандартном уровне. Поэтому снижение в сравнении с прошлым годом выглядит как падение, но на самом деле отечественные бренды продолжают удерживать свои лидирующие позиции, а сокращение объемов производства связано с нормализацией спроса, - сообщила Макашева.