Жительница Лисаковска 1986 года рождения по низким ценам предлагала горожанам торговое оборудование из Китая, в том числе торговые стеллажи. При этом, она преждевременно просила полную сумму товара.

По данным исполняющего обязанности начальника отдела полиции Лисаковска РУСТАМА БОЛДУСОВА, в настоящее время в рамках начатого досудебного расследования по статье «Мошенничество», потерпевшими признаны двое местных жителей. Им причинен ущерб около 680 тысяч тенге.



Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, женщина обещала одному из потерпевших оборудование за 410 тысяч тенге, второму за 270 тысяч.



Полиция не исключает, что жертв мошенницы может быть больше.



Всех кто отдал свои деньги по аналогичной схеме, полицейские призывают обратиться по номеру: 📱 или в отдел полиции Лисаковска по адресу : Промышленная зона корпус № 7.

Иллюстративное фото ДП Костанайской области