24 августа 2024, 12:27

На территории города Костанай определенно четыре официальных мест для купания, это базы отдыха \"Мишутка\", \"Мохито\", \"Ак Шанырак\" и городской центральный пляж. А все остальные места признаны стихийными и на них установлены предупреждающие знаки \"Купание запрещено!\". Но, позвольте, \"Мишутка,\" \"Мохито\", \"Ак Шанырак\" это частные территории базы отдыха, у них есть в штате спасатель, огорожено место и эти территории к городу отношение не имеют.

И получается, что на город с таким огромным количеством населения всего лишь один центральный пляж, что противоречить здравому смыслу. Неужели жители КСК или КЖБИ будут ездить купаться только лишь на городской пляж, куда и автобусы-то не ходят.



Получается парадоксальная ситуация. Есть БО \"Мохито\", где купаться разрещено. Буквально рядом район Набережная КЖБИ, где купание запрещено, хотя люди всю жизнь там купались. Но ведь в \"Мохито\" вход платный, 1000 тенге, это частная база отдыха, туда едут отдыхающие, а остальному населению что делать?



В этом месте все лето дежурили на катере спасатели. Кого они спасали, если в Базе отдыха свой спасатель, который сидит на вышке, а эти только лишь отгоняют людей от берега на Набережной?



Напрашивается закономерный вопрос, почему бы в этом месте не оборудовать еще один официальный городской пляж, ведь все для этого условия есть: спасатели, прекрасная Набережная, ландшафт замечательный. В чем причина?



Неужели, как сказал один купающийся, лоббируются интересы частников, кто же такой куш на халяво упустить? Запретить под благовидным видом, а потом заставить раскошелиться людей. Ну и что, что река это природа. Так можно и за воздух налог вздрючить, было бы желание.