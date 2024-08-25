Теперь не нужно выезжать в столицу на операцию. Миниперкутанная нефролитотрипсия стала доступна и для урологов Костанайской областной больницы. Здесь недавно приобрели высокотехнологичный инструмент, который позволит пациентам быстрее восстановиться после операции по удалению камней в почках.

Миниперкутанный нефроскоп обошелся больнице примерно в 8 млн тенге. По словам местных врачей, окупить его можно будет уже через 2 месяца при достаточном потоке пациентов. К тому же оперативное лечение мочекаменной болезни в областной больнице бесплатно для жителей Казахстана, имеющих медстраховку в системе ОСМС.

Урологи из Рудного также используют миниперкутанный нефроскоп. Но от костанайского он отличается размера диаметра. Это как в размерном ряде одежды: врачи областной больницы приобрели «М», их рудненские коллеги – «L».

Перкутанная нефролитотрипсия - достаточно эффективный метод оперативного лечения мочекаменной болезни, который стали активно применять в областной больнице с января 2023 года, сделали больше 200 чрескожных стандартных операций. До сих пор использовали стандартный нефроскоп с диаметром 8-10 мм. У миниперка размеры в два раза тоньше, до 5 мм, что позволяет сделать небольшой прокол кожи в поясничной области. Хирург вводит эндоскопический инструмент в почку и с помощью лазера дробит камень на мелкие фрагменты, затем они отмываются через специальный тубус.

- Казалось бы, доступ маленький, но благодаря этому создается меньший риск кровотечения. Можно удалить даже сложные коралловидные камни. Пациент быстрее восстанавливается, может вернуться к привычному образу жизни как можно раньше, - комментирует «НГ» врач-уролог Костанайской областной больницы Жаслан АМИРЖАНОВ. – Это эргономичный инструмент, им удобнее работать, он позволяет брать большее количество камней за меньшее количество времени. Этот нефроскоп применяется и для удаления больших камней. Мы можем, не боясь, сделать 2-3 прокола, при этом хирургическая травматизация для пациента будет незначительной, нежели когда мы используем инструмент большего размера.

После таких операций пациенту почти в 70% случаях не требуется установка дренажной системы, восстановление протекает быстро, а значит сокращается количество дней госпитализации. Если при стандартной нефролитотрипсии пациент пребывал в стационаре 5-7 суток, то после операции с миниперком его могут выписать уже на 2-3 сутки. За последние семь дней в областной больнице провели уже 6 операций с новым инструментом, из них 3 случая - с крупными и коралловидными камнями. Пациенты, которых оперировали в начале недели, уже выписаны.

- У населения сложилось мнение, что чем дольше лежать в больнице, тем лучше. Но чаще всего смысла в этом нет. Так как современный уровень развития медицины и внедрение малоинвазивных технологий делает медицинскую помощь более доступной. За меньшее количество дней мы можем оперировать большее количество людей. Но при этом пациенты должны соблюдать рекомендации лечащего врача, чтобы восстановление было более эффективным, - добавил доктор Амиржанов.

63-летний Айтпай НУРПЕИСОВ из Караганды стал первым пациентом в Костанайской областной больнице, которому удалили камни в почках с помощью мини-нефроскопа. Мужчина приехал в Костанай в гости к родственникам. Случился приступ, его экстренно госпитализировали. Было принято решение об оперативном вмешательстве.

- Экстренно поступил сюда. Я пенсионер, есть медстраховка, лечение получаю бесплатно. Мне удалили камни в почках с помощью маленького прокола – 5 мм. Операция была безболезненной, - рассказал «НГ» Айтпай Нурпеисов. – Все отлично прошло. Уже на второй день я ходил. Ничего не почувствовал. Врач Жаслан Нурланович Амиржанов - очень грамотный специалист, хороший и внимательный человек. Большое спасибо всему медперсоналу больницы. Приходите лечитесь, боль не держите в себе.