О безопасности детей родители задумываются лишь, тогда, когда есть общественный резонанс, отмечает уполномоченный по правам ребёнка по Костанайской области Республики Казахстан, психолог Несибели БАСЕНОВА. В интервью «НГ» она рассказала о том, какие основные изменения произошли в проекте семейной терапии «Отбасы Help» и назвала несколько причин, влияющих на распад семьи и на психическое здоровье детей.

- Проект «Отбасы Help» начал работу в феврале 2021 года. Что произошло в 2024 году?

- У нас многое изменилось. Самое важное - что проект развивается. С 1 сентября работаем с ювенальным судом. Ранее вели сотрудничество с Костанайским городским судом. По сравнению с прошлым периодом количество обращенийувеличилось. В течение недели обращаются 4-5 семейных пар.

Инициаторами развода являются как и женщины, так и мужчины. Мужчины более скрытны и в некоторых случаях не называют причину данного решения. На сегодня, в среднем, стаж семьи подающей на развод составляет от 3-х до 15 лет. В прошлом году была пара со стажем в 28 лет. На основе бытовых конфликтов и обид эти супруги решили развестись, несмотря на то, что прожили вместе много лет.

За первое полугодие 2024 года в суд поступило 269 исков о расторжении брака. Удовлетворили 193 иска. 76 оставлено без рассмотрения, а это значит, что 76 пар отказались от развода.

Мой проект разделен на два блока. Первый - максимально попытаться сохранить семью. Второй – в случае развода, при наличии детей, решить вопросы о дальнейших взаимоотношениях.

- Какой срок дает суд на примирение?

- От месяца до полутора месяца. Должна отметить, что это не просто срок, где каждый член семьи продолжает жизнь сам по себе, а глубокая работа над отношениями. Были пары, которые уже примирялись, потом снова пришли подавать на развод, причем за короткий период они родили еще одного ребенка. Бывают и случаи, когда супруги желают официально развестись, но жить продолжают вместе, тем самым снимая с себя ответственность. В нашей стране очень легко разойтись, это является проблемой. Нужно увеличивать требования к разводу. Развод у нас - как игрушка, легко получить. В других странах разводы длятся годами.

- Часто ли происходят нарушения в семейной этике?

- Да, меня огорчает то, что многие семейные пары либо по незнанию, либо по неосторожности вовлекают малолетних детей в неприятный конфликт. И не только малолетних, но и зрелых, некоторые из которых склонны к суицидальным действиям.

Был случай передачи двух несовершеннолетних детей от отца к матери. Вполне серьезный конфликт, приведший к тому, что дети решили остаться с отцом, а не с матерью. Разрыв длился около 5 лет, супруги то сходились, то расходились. В итоге: охлаждение, потеря уважения друг к другу, отсутствие любви и окончательный развод. Изначально в семье присутствовало недоверие, не было совместных планов и смотрели они в разном направлении.

У детей должны быть мама, папа, бабушка, дедушка... Любой, даже самый маленький конфликт влияет на психику малыша, на учебные процессы, на его нахождение в социуме. В силу своего возраста дети не могут эмоционально высказать мнение, но в будущем, во взрослой жизни это отразится. Необходимо понимать, что каждый ребенок вырастет. У меня есть масса таких примеров.

- Что негативно может влиять на семейные отношения?

- Недоверие, измены, проведение свободного времени в социальных сетях. Возможна зависимость от разных болезней: игромания, наркомания и т. д. У нас нет центра, который бы занимался поддержкой семей, сталкивающихся с подобной проблемой. Также нет подготовки молодых семей к браку. Многими движет только любовь, а позже, когда начинается быт, пара не справляется. Законный брак несет ответственность. В гражданском браке ее нет. К нам обращалась девушка, оформившая без согласия мужа несколько кредитов на шопинг. Закончилось все просрочкой, так как девушка не работала. Супругу стало все известно. Произошел серьезный конфликт, понесший за собой нелегкие последствия. Поэтому в семье все должно быть согласовано.

- Что такое форма гостевого брака?

- Форма гостевого брака - это когда взрослые люди, которые подустали друг от друга, уходят жить в разные квартиры, но семейные мероприятия проводят вместе. При этом они не строят отношения с другими людьми.

- Часто ли причиной семейного развода является бытовое насилие?

- В моем случае бытовое насилие не часто служит причиной развода. Но случается, что семейные пары не договаривают и тщательно скрывают.

- Какой совет вы бы оставили для семейных пар?

- Иметь ответственность. Ставить планы на каждый год и анализировать. Проводить вместе время. Больше внимания уделять детям. Ведь чаще всего они предоставлены сами себе. О безопасности родители задумываются лишь, тогда, когда есть общественный резонанс. Когда что-то, где-то случилось… Необходимы ежедневная работа, долгий длительный процесс по воспитанию ребенка до его совершеннолетнего возраста. Мы обязаны думать об учебном процессе, о безопасности, кормить, одевать… Это и есть ответственность, которую родители упускают. При разводе многие родители не ставят в известность детей, либо ставят перед фактом. А они - члены семьи и имеют право сказать свое мнение. Также хотелось бы, чтобы молодежь обучали финансовой грамотности. При вступлении в брак, создании семьи это необходимо и важно.

Мой посыл таков, что каждый родитель должен думать о психоэмоциональном состоянии ребенка. Не вовлекать его в процесс, ведь поссориться можно при закрытых дверях, либо вне дома, но не при участии детей. В Америке девочка подала в суд, за то, что ее родили в такой семье. Мне кажется, если бы у нас были подобные практики, то в суде поступило бы довольно много исков от детей, которые обижены на своих родителей. Это видно по количеству алиментов. Большое количество детей живут без внимания и заботы своего отца. По вине и отца и мамы. Нужно уметь вовремя замечать, вовремя принять решение, вовремя остановить. В каждой семье всегда виноваты двое.

Фото из личного архива Несибели БАСЕНОВОЙ