В 2023 году фабрика "Большевичка" преобразовалось из кооператива в товарищество, поэтому в электронных базах данных предприятие считалось вновь созданным. Из-за несовершенства платформы «Электронная биржа труда» оно столкнулось с проблемой субсидирования рабочих мест.

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ТОО «Большевичка» реализует проект по модернизации действующего швейного производства с созданием 55 рабочих мест, объем инвестиционных вложений составляет более 1 млрд тенге. По законодательству субсидии могут получать только организации, проработавшие на рынке более одного года. Преобразовавшись в ТОО, костанайская фабрика выпала из базы данных.

Как сообщила сегодня, 23 августа, пресс-служба Костанайской областной прокуратуры, для разрешения проблемы совместно с органами юстиции, Министерствлм труда и социальной защиты и Центром развития трудовых ресурсов "была проведена работа по интеграции и настройке данных в информационных системах, проработаны алгоритмы для подачи заяво"к.

"В результате проблема разрешена, проект продолжает свою реализацию, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию нового модернизированного цеха. Сопровождение инвестиционных проектов находится на контроле надзорного органа". - отмечается в сообщении.