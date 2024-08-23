Координаторы юридической группы холдинга "Бипэк Авто – Азия Авто" заявили, что компания подверглась рейдерскому захвату, сообщает Informburo.kz.

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Юристы рассказали, что события начались в 2021 году со встречи председателя совета директоров Анатолия Балушкина и Азамата Капенова.

Отметим, что Балушкина объявили в международный розыск в августе 2021 года. Сейчас его и генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева заочно судят в Усть-Каменогорске. Анатолий Балушкин обвиняется по статье 190, часть 4, пункт 2 ("Мошенничество в особо крупном размере"), статье 218, часть 3, пункт 3 ("Легализация денег или другого имущества, полученных преступным путём") Уголовного кодекса РК.

Капенова, бывшего зятя экс-премьера Казахстана Карима Масимова, объявили в розыск в начале августа, его подозревают в мошенничестве.

"Капенов предлагал Балушкину помощь в прекращении уголовного преследования и урегулировании долговых обязательств компании. В обмен на это Капенов настаивал на передаче контрольных долей в пяти ТОО, рыночная стоимость которых составляла от 67 млн до 6,1 млрд тенге. Согласно устным договорённостям, Балушкин передал эти доли за символическую сумму лицам, аффилированным с Капеновым", – говорится в заявлении "Бипэк Авто – Азия Авто".

Согласно переданному в СМИ заявлению, покупателями долей должны были выступить лица, аффилированные с Капеновым, который являлся конечным бенефициаром группы компаний "ЕвроТрансГрупп":

ТОО "IRON BOX", которое входит в "ЕвроТрансГрупп", получает 50% доли ТОО "Кросс С" за 50 000 тенге;

ТОО "ДИАС" (директор и учредитель Мырзахан Масимов – брат Карима Масимова) получает 66,67% доли ТОО "ОНК" за 16 835 тенге;

Сотрудник "ЕвроТрансГрупп" становится владельцем 50%-ной доли ТОО "ЦВО" за 50 000 тенге;

племянница Капенова присваивает 50% доли ТОО "ПСП Плюс" за 50 000 тенге;

брат Капенова – 25% доли ТОО "ПТД" за 25 000 тенге.



В компании отмечают, что после оформления сделок начался процесс изоляции руководства от управления активами.



"По распоряжению действовавшего на тот момент председателя КНБ были арестованы восемь человек из руководящего состава компании, что позволило рейдерам установить полный контроль над деятельностью и активами захваченных ТОО. После захвата доверенные лица Капенова, действуя через захваченные компании, начали реализовывать мошеннические схемы по выводу активов", – рассказали в "Бипэк Авто – Азия Авто".



По данным компании, в октябре 2022 года меняется директор ТОО "ПСП Плюс" и тогда "рейдеры прибегли к схеме фиктивных трудовых договоров". Юристы "Бипэк Авто – Азия Авто" заявили, что ТОО заключило 40 трудовых договоров с работниками, не имеющими отношения к предприятию. Более того, зарплаты были завышены до двух миллионов тенге в месяц. После этого в ТОО образовалась задолженность, которую использовали для наложения ареста на имущество компании и его вывода. В "Бипэк Авто – Азия Авто" подсчитали, что таким образом удалось вывести 29 млн тенге.

Схема создания фиктивной задолженности использовалась и в ТОО "Кросс С".

"ТОО якобы получает услуги от контрагента, не платит за них, в суде признаёт сумму долга и начисленные штрафы, после чего выписывается исполнительный документ, и контролируемая Капеновым компания в ходе исполнительного производства получает возможность в счёт "долга" забрать имущество ТОО. 20 декабря 2023 года частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании 201 млн тенге в пользу ТОО KAZ-Z-RAIL-LOGISTICS. Инициатор рейдерского захвата осуждён за госизмену, его правая рука в международном розыске, а их исполнители, родственники, руководители подконтрольных компаний и фирм продолжают рейдировать бизнес", – говорится в заявлении.

В "Бипэк Авто – Азия Авто" отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, и призвали все заинтересованные стороны к сотрудничеству в борьбе с экономическими преступлениями.



