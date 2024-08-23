В Министерстве науки и высшего образования Казахстана прокомментировали ситуацию с распределением грантов для выпускников из районов, пострадавших от паводков, в связи с чем абитуриенты, получившие высокие баллы на ЕНТ, остались без грантов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В сети задались вопросом, на основании какого нормативно-правового акта в Казахстане ввели квоту для регионов в ЧС. Пользователи сети не нашли ее ни в действующем приказе министра науки и высшего образования от 2023 года "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования", ни в новом приказе министра.

Как отметили в пресс-службе ведомства, принятое решение не противоречило законодательству страны.

"В этом году мы все были свидетелями тяжелой ситуации в связи с весенними паводками. Тяжелое положение коснулось непосредственно выпускников школ. Лишение жилья, отключение электроэнергии, воды, обучения, отсутствие условий жизни и обучения. Все это отражалось на их психологическом состоянии. Выпускники данных регионов были лишены возможности готовиться к выпускным экзаменам и ЕНТ наравне со сверстниками из других регионов. Соответственно, по независящим от них причинам они оказались в неравных условиях по сравнению с другими участниками. В этой связи министерство в рамках своей компетенции приняло экстренные меры, не противоречащие действующему законодательству, в том числе по срокам проведения ЕНТ, использованию наилучшего результата ЕНТ, определению объема госзаказа для выпускников, пострадавших от паводков", - заявили в Миннауки.

Напомним, в Казахстане сотни выпускников, набравшие высокие баллы по результатам ЕНТ, не получили гранты, так как их отдали абитуриентам из пострадавших от паводков регионов. Оставшиеся без грантов дети посчитали такое распределение несправедливым.

20 августа первый абитуриент, набравший высокий балл по результатам ЕНТ, но не получивший грант, подал административный иск против Министерства науки и высшего образования.

"Квоты для отдельных категорий абитуриентов нужны и всегда должны быть как мера выравнивания социального неравенства. Но обеспечение прав одних детей на высшее образование не должно происходить за счет нарушения или ущемления прав других детей. Это все наши дети, и подобная дискриминация недопустима в правовом демократическом государстве", - прокомментировала ситуацию с распределением грантов адвокат, защищающая права абитуриентов, Халида Ажигулова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дополнительно выделят 10 тысяч грантов. На них смогут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из регионов, пострадавших от паводков.