С 3 марта 2023 года в Казахстане действует Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физлиц», то есть граждан РК. Подробнее о нем 22 августа на брифинге рассказала заместитель руководителя управления госдоходов по Костанаю Жанат АКИЛБЕКОВА.

Она объяснила, что есть 3 вида банкротства: внесудебное, судебное и восстановление платежеспособности.

- Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам в банках второго уровня, микрофинансовых организациях (МФО) и коллекторских агентствах, - отметила Акилбекова. - Заявления по ним принимает налоговая, то есть управление госдоходов. Можно подать заявление о процедуре банкротства и перед несколькими организациями.

Условия следующие:

Долг не превышает 1600 МРП (5 907 200 тенге, 1 МРП в 2024 году - 3 692 тенге - «НГ»); По обязательствам перед вышеуказанными организациями в течение 12 месяцев на дату подачи заявления отсутствует погашение долга; Отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности - нажитое в браке; С организациями проведено урегулирование просроченной задолженности; Процедура банкротства не применялась в течение 7 лет.

Заявления можно подать письменно в ЦОНе и онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile. Процедура длится 6 месяцев, после этого обязательства банкрота прекратятся.

С 25 августа будут действовать поправки в этом Законе. Во-первых, упрощена процедура подачи заявлений на внесудебное банкротство. Теперь должник освобождается от обязанности указывать в заявлении сведения о кредиторе, о сумме долга и прилагать к нему какие-либо документы.

Во-вторых, процедуру досудебного банкротства можно применить и перед теми организациями, которые были лишены лицензии, или даже если они находятся на стадии ликвидации и исключены из соответствующего реестра. Также теперь, если срок отсутствия платежей составляет более 12 месяцев, не требуется проведение урегулирования долга. Платежи по долгам суммой менее 1 МРП (3 692 тг) не будут считаться погашением долга.

- С 3 марта 2023 года управление госдоходов приняло 620 заявлений от граждан на применение досудебного банкротства, - сообщила Жанат Акилбекова. - В 431 случае мы отказали. 116 граждан на сегодняшний день уже получили статус банкрота, общая сумма их долгов - 699,7 млн тенге. Одобрение принято по 55 заявлениям на сумму 142,1 млн тенге. Еще 10 заявлений находятся на рассмотрении. При этом в последнее время количество заявлений сократилось, например, на прошлой неделе зарегистрировано всего 2. Возможно, граждане ждут, когда в законную силу вступят новые поправки.

Она отметила, что основная причина отказов - это несоблюдение гражданами условий при подаче заявлений.

- Например, гражданин подает заявление на оформление банкротства, но при этом у него есть движимое и/или недвижимое имущество, зарегистрированное в браке, - пояснила спикер. - Либо при заполнении заявления у него в течение последнего года происходило погашение. Либо он зарегистрирован в качестве ИП, тут сразу идет отказ. Если вам отказали, то вы можете подать новое заявление по истечении 3 месяцев с момента подачи предыдущего.

- Законопроектом также предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи (АСП) и для тех, чья задолженность не погашается свыше 5 лет, - отметила Акилбекова.

Решение о предоставлении гражданину судебного банкротства или восстановлении платежеспособности выносится в суде.

- Судебное банкротство можно применить только по долгам более 1600 МРП. Его цель - максимально удовлетворить требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота, - отметила спикер. - Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе изъять его в ходе судебного банкротства. А если оно не является залогом, кредиторы не смогут претендовать на него.

Восстановление платежеспособности предусматривает получение в суде рассрочки на оплату долга до 5 лет при получении стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимущества этой процедуры в том, что после нее гражданин не приобретает статус банкрота, и на него не распространяются связанные с этим последствия.

- Это запрет на получение займов в течение 5 лет, а заявление на повторное банкротство он сможет подать только через 7 лет после оформления банкротства, - отметила Акилбекова. Также будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после этого.

Она также добавила, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным делам списанию не подлежат, и налоговая их не примет.

Фото Андрея СКИБЫ