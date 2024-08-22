В целом дарить учителям цветы на 1 сентября не запрещено, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

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В Агентстве РК по противодействию коррупции объяснили, могут ли учителя принимать цветы и подарки 1 сентября и к другим праздникам.

По информации антикора, учителя не могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 366 УК "Получение взятки", поскольку не относятся к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицам.

При этом в Уголовном кодексе есть статья 247 ("Получение незаконного вознаграждения"), которая распространяется на учителей.



"Не запрещено дарение на 1 сентября учениками, коллективом, третьими лицами подарков, в том числе букетов цветов, учителям, если учитель за это не совершает какие-либо действия, связанные с его служебными полномочиями, в пользу дарителя. В то же время, если будет установлена причинно-следственная связь между дарением подарка, цветов стоимостью свыше 5 МРП (18 460 тенге) и действиями, совершёнными одаряемым лицом в пользу дарителя, то дарение такого подарка, цветов может повлечь уголовную ответственность учителя по статье 247 УК", – cообщается в ответе антикора на запрос Informburo.kz.



В примечании к статье 247 установлено, что не является уголовным правонарушением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение работником материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера в качестве подарка при отсутствии предварительной договорённости за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей, если стоимость подарка не превышала 5 МРП.

В антикоре также подчеркнули, что в действующем законодательстве ответственность дарителя не установлена.



"В настоящее время на рассмотрении мажилиса парламента находится проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", разработанный агентством. В рамках данного законопроекта Уголовный кодекс дополняется новой статьёй 247-1, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предоставление вознаграждения рядовым работникам государственных и негосударственных организаций", – сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.





