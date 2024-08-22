В этом году в Казахстане приняли поправки в закон "О теплоэнергетике", согласно которому с июля 2025 года общедомовые счетчики в многоквартирных домах должны находиться в собственности компаний-монополистов по транспортировке теплоснабжения, несмотря на то, что сейчас многие из этих приборов являются собственностью жильцов. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, насколько больше придется с нового года платить за коммуналку казахстанцам в связи с данным нововведением.

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В подвалах почти каждого многоквартирного жилого дома установлены общедомовые приборы учета. Они считают, сколько тепла потребила каждая из многоэтажек, чтобы потом выставить жильцам соразмерную оплату. Все эти общедомовые счетчики жильцы вынуждены были ставить за свой счет – еще с начала 2010-х, коммунальщики правдами-неправдами вынуждали казахстанцев скидываться на общедомовые счетчики, каждый прибор стоил не менее 500 тысяч тенге, часть домов приобретали в кредит по льготной программе.

Председатель ОСИ Георгий Архангельский рассказал, что когда получил документы от бывшего КСК, то в графе об общедомовых приборах учёта откровенно было написано, что один из бывших акимов Алматы обязал КСК установить эти приборы учета по цене 620 тысяч тенге (по нынешним временам это составляло бы около миллиона тенге)

"Также помню, что одно время в договоре у самих тепловых сетей был пункт 2.2.11, который гласил, что потребитель обязан предоставить протоколы согласия жителей на установку прибора. Людей привлекали более выгодными тарифами при установке общедомового прибора, а потом, когда охватили этими приборами 80%, по-моему, домов, они сравняли их", - сказал Архангельский.

Теперь же, согласно изменениям в законе, "в централизованных системах теплоснабжения приобретение, установка, поверка и текущая эксплуатация общедомовых приборов коммерческого учета для многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, производятся теплотранспортирующим субъектом".

Иными словами, все приобретенные за свой счет общедомовые счетчики теперь должны эксплуатировать, поддерживать в рабочем состоянии (и если нужно менять) придется не самим жителям в лице ОСИ, ПТ или КСК, а компаниям-монополистам. Эти самые компании к слову, пока еще сами не знают, что делать с этим обрушившимся на них "счастьем".

Так, в ответе на устный запрос корреспондента BaigeNews.kz в пресс-службе "Алматинских тепловых сетей" ответили, что на данный момент не готовы дать комментарии на эту тему, так как закон вступит в силу через год и им необходимо время для изучения всех нюансов.

Зато компании, занимающиеся обслуживанием приборов учета, уже сейчас бьют тревогу.

По словам и.о. директора алматинской компании по сервисному обслуживанию и монтажу прибора учета Ирины Соловьевой, в Алматы сейчас 15 сервисных компаний каждый потребитель для себя, так или иначе, выбрал одну сервисную компанию, которая соответствует его требованиям и с которой имеются договоры на обслуживание общедомовых счетчиков. После вступления в силу новых норм закона, по словам Ирины, может начаться хаос.

"Средняя стоимость ежемесячного обслуживания составляет 10 тысяч тенге за один прибор учёта, но мы туда включаем полный комплекс услуг, то есть, туда входят и ремонты, и метрологические поверки, и ежедневный дистанционный контроль, то есть если необходимо налаживать модемную связь, мы также выезжаем. Когда приборы перейдут на баланс тепловых сетей, по сообщению самих тепловиков, они будут выставлять контракты на обслуживание этих счетчиков на портал, и какая компания, та и будет работать. Какой окажется стоимость – не известно. Да и пока это все хозяйство на баланс теплосетей перейдет, пока пройдет конкурс от теплосетей на сервисную организацию, уйдет время, у кого-то может в это время кончиться срок поверки и, соответственно, начнут приходить космические суммы в квитанциях (так как при получении воды и тепла, даже учитываемых счетчиком без своевременной поверки, тариф выше – прим.ред)", - сказала Соловьева.

По ее словам, когда зашел разговор о необходимости внесения изменений в закон, при встрече с генеральным директором тепловых сетей поднимался такой вопрос, что это в первую очередь необходимо бюджетным организациям – детским садикам, школам, больницам.

"Когда, допустим, у них проходит срок поверки или требуется ремонт прибора, прежде всего работу выставляют на портал, как требует закон, потому что они не могут напрямую заключать договоры с сервисными компаниями. Они выходят на портал, кто-то из победителей соответствует, кто-то - нет, одни добросовестные, другие - не очень, и пока договор заключается, проходит большой промежуток времени, прибор долгое время распломбирован и бюджетникам за это время выставляют очень большие счета за отопление и горячую воду. Поэтому поднялся вопрос, что этим организациям нужно своевременно проводить такие работы, недовольство мы получали и от акимата, и от теплосетей", - пояснила Ирина.

Однако в итоговом виде поправки вызвали у жителей многоквартирных домов немало вопросов.

"В проекте закона было сказано, что приборы учета должны перейти на баланс, а в самом законе еще указано, что на безвозмездной основе. Это же нарушаются права жителей, которые за свой счет приобретали данные приборы. Кто им будет возмещать это все? Я сама проживаю в девятиэтажном доме, жильцы 72 квартир скидывались с каждой квартиры почти по 14 тысяч тенге, чтобы произвести замену прибора, кто будет восстанавливать эти потраченные денежные средства? Мы считаем, что жителей лишают прав как потребителей, мы же вправе выбирать, с кем работать, заключать договора, а тут они нам навяжут одну компанию и всё, с ней только работать", - сетует Ирина Соловьева.

В целом представители сервисных компаний полагают, что любая реорганизационная программа чаще всего ведет к повышению тарифов без учета качества услуг, и необходимо сохранить конкурентную среду в данном секторе. А представители ОСИ опасаются, что при передаче на баланс теплосетей общедомовых счетчиков не получат компенсацию, особенно, если этим счетчикам менее 3 лет.

Позиция государства

В Министерстве энергетики в ответ на запрос редакции BaigeNews.kz пояснили, что пунктом 9 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике" вопросы изъятия имущества не изложены.

"При этом, наличие общедомовых приборов учета в собственности ОСИ не несет никаких преимуществ и выгод для последних, ввиду того, что бремя обслуживания ОПУ ложится на плечи ОСИ. К примеру, поверки в сроки, определенные проверочным интервалом в соответствии с Законом РК "Об обеспечении единства измерений" и содержание ОПУ в надлежащем техническом состоянии, приводит к финансовым расходам ОСИ. В свою очередь, принятые нормы Закона "О теплоэнергетике" не ограничивают законные права граждан и не лишают права граждан на выбор обслуживающего персонала, граждане вправе выбрать обслуживающий персонал для их личных приборов коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя. В свою очередь, до подписания Главой государства, Закон прошел все стадии согласования на уровне Правительства, Парламента, в том числе и с Агентством по защите и развитию конкуренции", - ответили в Минэнерго.

Что касается нынешней ситуации, когда в многоэтажках стоят общедомовые счетчики разных фирм, что предполагает разные затраты в случае их выхода из строя, в Минэнерго отметили, что данный вопрос будет решаться теплотранспортирующими организациями путем поэтапной замены приборов учета в случае их выхода из строя.

"В последующем ожидается использование одного парка приборов коммерческого учета тепловой энергии, что позволит избежать издержек связанных с поиском запчастей и комплектующих. Вместе с тем, любые расходы теплотранспортирующей организации как субъекта естественных монополий проверяются уполномоченными органами, путем предоставления подтверждающих материалов. Так как, данная графа расходов субъекта естественных монополий влияет на формирование тарифа на тепловую энергию и все стороны заинтересованы в прозрачности и достоверности предоставляемой информации. Необходимость включения затрат на приобретение, установку, поверку и текущую эксплуатацию ОПУ в последующем в тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии обосновано целью минимизировать риски увеличения появления бесхозных ОПУ", - заявили в Минэнерго.

Распределение финансовых расходов, по данным Минэнерго, будет ложиться более справедливым и прозрачным способом, чем в нынешней ситуации, когда часть жителей многоквартирных домов отказываются вносить и оплачивать денежные средства на техническое обслуживание ОПУ.