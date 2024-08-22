24-летний житель Костаная распространял вредоносную программу (вирусы) в Интернете. Она позволяла добывать персональные данные Интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые могли использовать интернет-мошенники.

- ДКНБ и ДП по Костанайской области при координации областной прокуратуры была пресечена его противоправная деятельность, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Приговором суда Nº 2 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 ч.1 УК РК “Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов” (наказывается штрафом в размере 3 000 МРП (сейчас - 11 076 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового - "НГ") и приговорен к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55 380 тенге) с изъятием всей компьютерной техники.

Приговор вступил в законную силу.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области



