За распространение вирусов в Интернете осудили жителя Костаная
Андрей СКИБА
22 августа 2024, 10:49 | Криминал
24-летний житель Костаная распространял вредоносную программу (вирусы) в Интернете. Она позволяла добывать персональные данные Интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые могли использовать интернет-мошенники.
- ДКНБ и ДП по Костанайской области при координации областной прокуратуры была пресечена его противоправная деятельность, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Приговором суда Nº 2 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 ч.1 УК РК “Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов” (наказывается штрафом в размере 3 000 МРП (сейчас - 11 076 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового - "НГ") и приговорен к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55 380 тенге) с изъятием всей компьютерной техники.
Приговор вступил в законную силу.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Последние новости
22.08.24 15:24 Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
22.08.24 14:16 Дело о взрыве в жилом массиве Амангельды - Суд признал незаконным акт расследования управления по инспекции труда Костанайской области
22.08.24 12:28 Микроволновка LG - универсальный помощник на вашей кухне
22.08.24 11:46 Тело унесенного течением ребенка нашли в Костанайской области. Мальчика искали 5 дней
21.08.24 21:19 Коровы не доехали до мясокомбината и получили травмы в ДТП на трассе в Костанайской области
21.08.24 20:19 И назначить комплексную медэкспертизу - Процесс по делу о пластических операциях могут приостановить в связи с ходатайством в суде Костаная
21.08.24 19:11 «Мне нужен был перерыв» - Казахстанская боксерша Надежда Рябец заявила о возвращении в спорт
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.