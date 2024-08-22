Минувшей ночью по казахстанскому времени в Плэнт-Сити (США) состоялся вечер бокса от ProBox TV, главным событием которого стал бой в суперсреднем весе между двумя бывшими чемпионами мира - американцем Джарреттом Хердом и доминиканцем Джейсоном Росарио.

В рамках этого вечера двукратный бронзовый призер Олимпийских игр заслуженный мастер спорта Иван Дычко из Рудного, выступающий в супертяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг), провел бой с американским супертяжем Крейгом Льюисом, на счету которого 15 побед, в том числе 8 - нокаутами.

Иван Дычко (Казахстан) - Крейг Льюис (США): атакует рудничанин / Фото instagram/proboxtvofficial

Для казахстанского супертяжа это был первый бой за 14 месяцев. Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), нокаутировав тогда во втором раунде местного боксера из Аргентины Ариэля Бракамонте и завоевав титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе. Тот бой стал для него 13-м, и во всех он одерживал победы, причем в 12-ти поединках добивался их нокаутами.

Четырнадцатый бой Ивана Дычко на профессиональном ринге был рассчитан на восемь раундов. На взвешивании соперник рудничанина оказался тяжелее его более чем на 12 кг. Вес казахстанца составил 107,048 кг, а Льюиса - 119,657 кг.

С первых секунд боя Дычко, заняв место в центре ринга, методично стал наносить прямые удары. От этих джебов Льюис был вынужден активно уходить, перемещаясь по рингу и совершая движения корпусом и головой. А все попытки американца отвечать казахстанец успешно встречал кроссами. Эти перекрестные удары в исполнении Дычко к концу раунда стали больше доставлять неприятностей 39-летнему сопернику и немного измотали его.

Второй раунд Льюис начал очень активно, а один из его ударов правой прямой достиг цели. Но это только раззадорило Дычко, который нанес американцу в очередном размене ударов чувствительный кросс, выбив у того изо рта капу. А вскоре у рудничанина прошел правый боковой удар в голову американца, от которого того качнуло, и почти тут же после хука, но на этот раз левого и тоже в голову, Льюис оказался на канвасе - нокдаун.

Продолжение поединка получилось коротким: очередной размен ударами и капа американца вновь оказалась на полу, а сразу после этого Льюис едва устоял на ногах, пропустив правый джеб Дычко, и рефери несмотря на недовольство зрителей остановил бой, возможно таким образом спасая Льюиса от превращения в «мешок для битья».

Видео поединка смотрите здесь.

По словам промоутера шоу All Stars Boxing Зии АЛИЕВА, в последний год у Дычко сменились и тренер, и промоутерская компания:

- Мы и над его техникой поработали. Он стал совершенно другим боксером, более грозным. А бой с Крейгом Льюисом был нужен для активности. Дальше ждут большие платформы, где может состояться и бой с двукратным олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым из Узбекистана, объявившим о том, что уходит из национальной команды и сосредоточится на профессиональной карьере.

Стоит отметить, что в любительском боксе Дычко четыре раза встречался с Джалоловым и одержал четыре победы.