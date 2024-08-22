Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), входящее в Евразийскую группу (Eurasian Resources Group (ERG), показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Такая информация следует из финансовой отчетности предприятия, добывающего и перерабатывающего железную руду в Костанайской области, за прошлый год. Стоит отметить, что в 2022 году ССГПО демонстрировало прибыльность в 163,1 млрд тенге, передает inbusiness.kz.

Фото: erg.kz

Что же стало причиной ухода в минус? В принципе за год выручка предприятия не сильно просела – до 394,6 млрд тенге с 422,6 млрд тенге в 2022 году. Такое падение, возможно, было продиктовано тем, что 2023 год был ниже по объемам производства для ССГПО, как сообщали в июле СМИ. В основном на это повлияла нестабильность с реализацией продукции в РФ, где отдельные клиенты "дочки" ERG попали под западные санкции. Их, как известно, люксембургская корпорация, где 40% акций принадлежит казахстанскому правительству, добровольно соблюдает, несмотря на союзнические отношения Казахстана с РФ. К слову, вице-премьер Серик Жумангарин, представляющий правительство в совете директоров Евразийской группы, недавно заявил, что "Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний".

Большая часть выручки ССГПО в прошлом году сложилась за счет продажи железорудных окатышей – 206,4 млрд тенге и концентрата – 164,8 млрд тенге. Кстати, в 2022 году их производственное соотношение было другим – 192,6 млрд тенге и 202,9 млрд тенге соответственно.

Между тем себестоимость реализации продукции ССГПО существенно выросла до 345,2 млрд тенге в 2023 году по сравнению с 257,1 млрд тенге годом ранее. Судя по ее расшифровке в отчетности, затраты на сырье, материалы и комплектующие у предприятия почти не увеличились, а расходы на зарплату и отчисления по ней даже немного просели. Однако в ней проглядывается большое изменение в запасах готовой продукции и незавершенного производства – по этой расходной статье наблюдался плюс в 38,9 млрд тенге, в то время как в 2022 году она уходила в минус на 51,4 млрд тенге.

Весомую долю ухода в негатив добавили финансовые расходы на 112,1 млрд тенге, в 2022 году они были "всего" 67,3 млрд тенге.

"В 2022 году компания подписала письмо с ПАО Сбербанк России для переноса выплаты основного долга и выплаты процентов по займу на два года. В августе 2022 года компания подписала кредитный договор на сумму 55 000 тысяч долларов США (25 685 000 тысяч тенге) с АО "Евразийский банк развития" со сроком погашения в течение пяти лет и процентной ставкой в пределах существующего диапазона в долговом портфеле компании. В 2022 году компания подписала соглашение об открытии кредитной линии с ENRC Credit на общую сумму 492 429 000 тысяч тенге сроком до 2026 года и под процентную ставку 0,51%. В августе 2023 года компания совместно с компаниями группы подписала соглашение с ПАО "Сбербанк России" об отсрочке выплаты основного долга с периода 2024-2027 годов на период 2028-2030 годов. Эффект от реструктуризации займа – прибыль 4034 тысячи долларов США (1 868 615 тысяч тенге) отражена в составе финансовых доходов. В 2023 году компания получила транши по договорам о предоставлении микрокредитов в рамках существующего соглашения с компанией под общим контролем об открытии кредитной линии на общую сумму 53 002 500 тысяч тенге на срок до 2026 года и под процентную ставку 0,51%. Займы на сумму 29 901 145 тысяч тенге досрочно погашены в 2023 году", – говорится в отчетности ССГПО.

По статье "финансовые расходы" большая часть средств – 32,9 млрд тенге – пошла на чистый убыток от первоначального признания и прекращения финансовых гарантий. Траты на досрочное погашение займов полученных составили 26,7 млрд тенге, а на расходы по изменению стоимости финансовых инструментов ушло 24,3 млрд тенге. При этом амортизация дисконта по займам полученным достигла 16 млрд тенге, а процентные выплаты сложились в объеме 10,2 млрд тенге.

В разделе документа "расходы на реализацию" привлекают внимание затраты на транспортировку, которые увеличились в 2023 году до 9,4 млрд тенге, хотя в 2022 году они были на уровне всего 1,1 млрд тенге. Очевидно, это связано с тем, что ССГПО отгружало свою продукцию в этот период не только внутри Казахстана и в РФ, но и в Китай, а также в Европу. Кроме того, в прошлом году значительно выросли железнодорожные тарифы, от которых сильно зависит горнодобывающая отрасль.

Кстати, в разделе "административные расходы" отчета ССГПО можно увидеть, что в 2023 году сильно упала в размере "спонсорская и прочая финансовая помощь" – до 2,3 млрд тенге с уровня в 9,2 млрд тенге в 2022 году. Как широко известно, такого рода поддержка порой выделяется при непосредственном "посредничестве" госорганов.

Вместе с тем, несмотря на убыточность, ССГПО продолжило активно участвовать в кредитовании внутри Евразийской группы.

"В феврале 2024 года компания подписала договор об открытии синдицированной кредитной линии с компаниями под общим контролем на общую сумму 300 000 тысяч долларов США (135 642 000 тысячи тенге). В январе-феврале 2024 года в рамках кредитной линии по договору об открытии синдицированной кредитной линии на предоставление внутригрупповых займов на общую сумму 2 000 000 тысяч долларов США (863 620 000 тысяч тенге) Компания выдала транши компании под общим контролем на общую сумму 12 538 тысяч долларов США (5 671 922 тысячи тенге) на срок до 2026 года и под процентную ставку 6,93%", – констатируется в отчетности.

Недавно inbusiness.kz писал о падении прибыльности "Алюминий Казахстана", входящего в Евразийскую группу. Судя по финансовым показателям этих двух подразделений ERG – железорудного и алюминиевого, можно предположить, что на фоне стагнации цен и производственных объемов их положение может улучшить девальвация. Ведь, как известно, в Казахстане главным бенефициаром корректировки курса тенге к доллару в пользу последнего является горнометаллургическая отрасль, торгующая металлами по мировым котировкам в долларах и выплачивающая зарплаты своим многотысячным коллективам в тенге. Пока же вместо этого правительство сейчас рассматривает возможность наложения пошлин на экспорт металлов, в том числе железных руды и концентрата.