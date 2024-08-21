По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 августа, ожидаются дожди с грозами, особенно сильные на севере, востоке и в центральной части области, днём возможны шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 23 августа, грозовые дожди, на севере - сильные, днём на севере и востоке - шквал. В субботу, 24 августа, дожди с грозами будут идти на севере и востоке области.

В Костанае в четверг и пятницу дождь, гроза, в субботу переменная облачность, без осадков.

- По области в четверг ночью будет 11-16, днём 17-22, на юге 25 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В пятницу ночью термометры покажут 10-15°С, днём 15-20°С, на юге 23°С. В ночь на субботу прогнозируем 8-10°С, днём будет 15-20°С, на юге 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 11-13°С, днём 18-20°С. В пятницу и субботу: ночью 10-12°С, днём 18-20°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с, на севере, востоке и юге усиления до 15-20 м/с. На пятницу и субботу сохранится северо-западный ветер. В пятницу скорость его будет 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с на юге. В субботу средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, но на западе, севере и востоке усиления до 15-20 м/с.



