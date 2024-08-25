Лещ и густера - дежурные обитатели многих наших водоемов. Поймать трофейного леща - рыбацкое счастье. Но в последнее время у нас это большая редкость. Зато подлещик и густера порой донимают так, что не заешь, как избавиться от их поклевок.

Рыбы-близнецы

Они действительно очень похожи. Одинаковая форма, размеры, плавники, глаза на выкате, слизь на чешуе, места обитания, клюют вперемешку. Порой поймаешь и пока не приглядишься, не поймешь, ху из ху. А потом начинаешь искать отличия, как на вроде одинаковых картинках, которыми тестируют внимание и ваш IQ. И уверяю, если новичок может вообще не найти разницы, то для бывалого рыболова не составит труда обнаружить ее с первого взгляда. У густеры - большие зрачки и возвышающийся горб, темно-серые плавники, а в период нереста красноватые. У подлещика зрачок меньше. Густера всегда смотрит прямо, а взгляд подлещика «виноватый» - устремлен больше вниз.

Без прикормки на рыбалке удачи нет

У густеры есть масса и других отличий от подлещика. Она редко набирает вес более чем 0,5 кг. Тело густерки чуть потоньше, нежели у молодого леща, и в нем больше костей. Правда, один лещатник уверял меня, что ему попадалась густера, которая потянула на килограмм, но я уверена: либо он тогда был подшофе и не разглядел в густере леща, либо на его крючок подсела какая-то неправильная густера. А лещом такая масса тела набирается совсем в юном возрасте. Взрослые же лещи вырастают до очень больших размеров в 60-80 см длины и могут весить 5-7 кг.

Подлещик - это всегда молодой лещ. Он еще не половозрелый и не имеет золотистого окраса, как взрослые особи. Эти рыбы любят рыться в иле и искать там мотыля. Скорее всего, именно поэтому у леща и выработалась привычка какого-то потупленного взгляда. Такой образ жизни приносит большую пользу водной экосистеме, так как заметно уменьшается количество сероводорода в воде, который зимой может стать причиной удушья для водного народа. А вот кокетка-густера не имеет привычки постоянно рыскать в иле и искать там личинок.

Где шифруются трофейные лещи

Август, как это ни печально, - лету финал. «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна», - гласит народная мудрость. Ныне Ильин день выпал на 2 августа. И был-то он совсем у нас не солнечным. Вот с того-то дня по воле Ильи и зарядили дожди с грозами, а наше лето откатилось непонятно куда. И если еще все-таки солнце десантом пытается время от времени заявлять о себе, все равно понятно: летнему зною уже не быть. Световой день все короче, а ночи все темнее, длиннее, прохладнее… По утрам всего-то плюс 12-14 градусов.

Килограммовый лещ

И только наш брат-рыбак не грустит, потому что наступает праздник рыбацкого счастья - рыбий жор! По мере похолодания и просветления воды рыбные народы постепенно сдвигаются с летних становищ на более сытные места. Начинается такой желанный для рыболова период, когда можно ловить все подряд и порой на все подряд. Когда поклевки становятся явными и уверенными, когда не надо изощряться в хитростях и способах игры: если уж клюнуло что-то, то тут же и на крючок подсело. Подсекай и радуйся!

Вот когда можно добыть трофейного леща! Он теперь лучше клюет на животные насадки - червя, мотыля. Но вот ловить его можно сейчас уже не с самой зорьки, как в июле, а с 9-10 часов утра. В теплую и тихую погоду красавчик-лещ может подсесть на ваш крючок и днем. В состав прикормки с похолоданием и просветлением воды, конечно же, нужно внести коррективы, снизив количество ароматизаторов и увеличив долю животной белковой составляющей. Важное значение имеет и цвет. Он не должен пугать рыбий глаз своим несоответствием краскам дна. Поэтому прикормку надо затемнить, добавив в нее прибрежный грунт. А еще в прозрачную воду мы с Сабанеем постоянно подбрасываем горсти прибрежной земли, чтобы была муть.

Своих самых больших лещей мы с Сабанеем неоднократно ловили в Тоболе. Было это и в июне, и в июле, и в августе. Лещом наш Тобол богат. Мне показывали неимоверно огромных тобольских лещей под 5 кг веса, которых выловили в районе поселка Загаринка. А наши подводные охотники видели таких же в тобольских водах вблизи поселка Семилетка и даже прямо под носом у костанайцев - около КЖБИнского моста. Нам с Сабанеем такие трофеи еще не доставались, но лещей около 2 кг ловить приходилось.

Сейчас, отправляясь на леща, помним, что в остывшей воде трофей будет кормиться на более глубоких местах, поэтому не ориентируемся на свои летние лещиные точки. Отправляемся на Тобол после 9 утра. Надо сказать, что после разрушительного весеннего паводка я никак не могу привыкнуть к тому, что наша главная река стала совсем другой, чужой и неуютной. Рельеф берегов, дна, сила течения - то, что годами было стабильно и привычно, теперь провоцирует искать новые клевые места. Не без труда находим с Сабанеем яму в 5 м глубины вблизи течения. Щедро прикармливаем шарами из каши, рубленых червей и берегового тобольского чернозема. На крючок цепляю целую люстру из червяков - красных калифорнийских и белых толстых огородных доморощенных. Поплавок стоит под углом, сигнализируя о том, что мои червячки копошатся в иле. Для леща это сигнал, подводный маяк. Если плоскобокие рыбины в этой яме есть, они просто не смогут не отреагировать. В отличие от меня, Сабаней забрасывает удочку так, чтобы крючок с насадкой лежал не на дне ямы, а чуть повыше - на свале. Мы всегда так делаем, расставляя снасти на разной глубине, чтобы вычислить рыбу.

Первая поклевка последовала минут через 15, причем у Сабанея. Вздрогнув, поплавок слегка подпрыгнул вверх, потом лег на поверхность воды и поплыл. Подсечка - и улов уже в руках. Подлещик. Не густера: зрачки небольшие и смотрит не на Сабанея, а как-то вниз. Довольно приличный, в полторы взрослой ладони. Но, увы, не лещ. Отпускаем его восвояси и благодарим за информацию - лещиное место мы нашли. А тут и меня такой же «виноватый» осчастливил. Выпускаю его тоже в тобольские воды, на крючок насаживаю новую червячную люстру: от прежней остались одни ошметки. Сабаней подбрасывает прикормку. Вперемешку с подлещиком начинает клевать плотва. Надо же, от этой назойливой прожорливой вертихвостки даже на такой глубине не скрыться.

В тот день трофейного леща мы не поймали, но одного весом за килограмм Сабанею все-таки удалось выудить. Скорее всего, трофеи были где-то рядом, но на то они и трофеи, чтобы быть мудрыми и осторожными. А иначе в нашем Тоболе давно бы уже их след простыл. Признаюсь: на водоемах при неоправданности ожиданий я всегда успокаиваю себя тем, что любая рыбалка хороша не только уловами, но еще и интригой, притягательной загадкой найденного нового клевого места: что меня здесь ждет в следующий раз? А вдруг трофей?

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Клев-инфо