Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае
Ксения РЕБИК
21 августа 2024, 15:45 | Происшествия
Несчастный случай произошел 21 августа около 12.00 на ул. Алтынсарина. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры четвертого этажа многоэтажного дома.
Иллюстративное фото t.me/qostanai_tjd_dchs
- Мать была на работе, ребенок находился под присмотром родственницы, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Женщина отвлеклась на домашние дела, в это время ребенок был в другой комнате и выпал из окна, москитная сетка не выдержала его вес.
Мальчика госпитализировали, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, МЧС предупреждает:
- Не оставляйте детей без присмотра;
- Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.
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