Несчастный случай произошел 21 августа около 12.00 на ул. Алтынсарина. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры четвертого этажа многоэтажного дома.

Иллюстративное фото t.me/qostanai_tjd_dchs

- Мать была на работе, ребенок находился под присмотром родственницы, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Женщина отвлеклась на домашние дела, в это время ребенок был в другой комнате и выпал из окна, москитная сетка не выдержала его вес.

Мальчика госпитализировали, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, МЧС предупреждает: