21 августа 2024, 14:37

На перекрестке улиц Майлина-Аль-Фараби в Костанае бабушки нашли себе место, чтобы торговать овощами и фруктами, по всей видимости, со своих дач.

Дело это, конечно, хорошее. Но в какой-то момент им стало не хватать места и всё чаще они выходят на пешеходную зону, перегораживая дорогу прохожим.

Может, кто-то из местных властей отреагирует и сделает эту торговлю более цивилизованной?