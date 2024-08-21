Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Добрый земледелец
21 августа 2024, 14:37
На перекрестке улиц Майлина-Аль-Фараби в Костанае бабушки нашли себе место, чтобы торговать овощами и фруктами, по всей видимости, со своих дач.
Дело это, конечно, хорошее. Но в какой-то момент им стало не хватать места и всё чаще они выходят на пешеходную зону, перегораживая дорогу прохожим.
Может, кто-то из местных властей отреагирует и сделает эту торговлю более цивилизованной?
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