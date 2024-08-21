Председатель партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев высказал мнение по поводу строительства атомной электростанции в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Как отметил Амиртаев, существуют разные мнения на счет строительства АЭС, и партия зеленых хотела бы выразить свое мнение по этому вопросу.

"Наша цель - обеспечить чистый воздух, чистую землю и чистую воду в нашей стране. Мы стремимся создать экологически чистое производство. В этом направлении наша партия активно работает. Поэтому мы должны открыто выразить наше мнение по вопросу строительства атомной электростанции. Безусловно, атомная энергия считается чистым и зеленым источником энергии", - сказал лидер партии в своем обращении.

Азаматхан Амиртаев подчеркнул, что в 2023 году в Дубае состоялся крупный саммит по климату, в котором принял участие Казахстан. Развитые страны, такие как Европа, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Япония и другие экономически сильные государства, единогласно заявляют: в 21 веке атомная энергия является основным источником энергии.

"Они утверждают, что поддержание климата и защита окружающей среды возможны только с помощью атомных электростанций. Мы убедились, что энергия атомных электростанций действительно является экологически чистой", - добавил он.

Лидер партии обратил внимание на то, какой след в атмосфере оставляют угольные электростанции.

"Например, в таких городах, как Темиртау, Балхаш, Алматы, Астана, качество воздуха оставляет желать лучшего. Мы считаем, что энергия атомных электростанций является чистой и зеленой энергией. Поэтому мы хотим донести эту мысль до народа. Люди должны это понять. Атомная электростанция - это достижение науки. Мы должны развивать эту науку. С помощью атомных электростанций мы сможем развивать все научные направления в этой области. Мы - страна, производящая наибольшее количество урана в мире, но пока что мы продаем его только в виде сырья. Если бы мы обогатили его, получив энергию, и экспортировали эту энергию в соседние страны, это принесло бы значительный доход в наш бюджет", - подчеркнул он.

Амиртаев отметил, что в Южной Корее, Японии, Соединенных Штатах Америки, странах Европы и других развитых странах активно строят атомные электростанции. По его словам, только в США насчитывается 99 атомных электростанций, а в Японии, Южной Корее строят мини-атомные электростанции прямо в городах.

"Это все свидетельствует о том, что атомные электростанции на 100 процентов безопасны, являются чистым источником энергии, и когда наука развивается, она учитывает все возможные риски. Да, возможно, в прошлом веке были определенные научные проблемы и аварии, но все они были изучены и устранены. Реакторы атомных электростанций используют водно-водяную технологию. В мире не было ни одного случая аварии на реакторе, работающем по водно-водяной технологии. Кроме того, обогащение урана для атомных электростанций достигает всего 4-5 процентов, что делает его неспособным к каким-либо взрывам", - сказал он.

Он напомнил, что осенью состоится референдум о строительстве атомной электростанции.

"Надеюсь, наш народ сделает правильный выбор на этом референдуме. В этом направлении мы готовы донести каждое наше слово, каждое научное доказательство до народа. Уважаемые сограждане, сделайте правильный выбор. Мы живем в 21 веке. Мы должны использовать достижения науки на благо нашей страны", - заключил Азаматхан Амиртаев.