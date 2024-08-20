Депутат мажилиса Альберт РАУ уже вторую неделю посещает города Костанайской области. 10 августа он по традиции принял участие в лисаковском карнавале, а 16 августа посетил с рабочим визитом Рудный.

Здесь встретился с водителями большегрузов АО "ССГПО", которым пообещал решить вопрос с досрочной пенсией. Посмотрел на реконструкцию теплосетей. Высказался о судьбе неорганизованных рынков и обсудил планы с однопартийцами.

Самой насыщенной стала встреча мажилисмена с председателями ОСИ и ПКСК. Часовой разговор напоминал мем, в котором описана встреча неоправданных ожиданий с суровой реальностью.

Альберт Рау уже несколько лет работает над жилищной реформой. В Рудном объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ) так и не смогли создать реальную альтернативу для ПКСК. Из более 700 многоквартирных жилых домов ОСИ создали только в 32-х, причем 3 уже приостановили свою деятельность. А около 50 домов находятся на самообслуживании, то есть там и ОСИ не создали, и ПКСК их не взяли.

- Я везде говорил, что не вижу целью реформы стопроцентный переход домов на ОСИ, - ответил Рау на вопрос корреспондента «НГ». - Цель реформы - сделать так, чтобы все было прозрачно, чтобы все было управляемо с точки зрения профессионализма и чтобы были защищены права собственников. Потому что мне человек говорит: «Мы каждый месяц платим и не знаем, куда эти деньги деваются». Вы говорите, что я продвигаю создание ОСИ, хотя это не так. Это была исполнительность чиновников, когда они наверх отчитывались, что 90% перешли на ПТ. А я то знаю, что это не так. Поэтому я удивляюсь, когда молодые люди требовали додавить ПКСК - или ты ОСИ, или мы тебя расстреляем.

Если по судьбе ОСИ еще есть над чем работать, то проблему ПКСК совсем скоро можно будет считать решенной.

- Я бы хотела узнать о судьбе ПКСК, - задала вопрос председатель ПКСК «Лана» Татьяна ГАЛЮЧЕНКО. - Что-то рассматривается по вопросу ПКСК? Или их закрывают и все на этом?

- Да, у вас будет год с момента принятия закона, - ответил депутат. - Давайте прямо говорить. Будет более жестко прописан типовой устав, по которому предусмотрена процедура перерегистрации. Будет общее собрание дома, для чего нужно, чтобы не меньше 51% собственников согласились, в каком КСК им быть. Мы такую перезагрузку проведем. Это будет не председатель КСК, а председатель правления КСК. И будет профессиональный управляющий, у которого будет соответствующая квалификация.

У собравшихся было много вопросов к жилищной реформе. Председатель ОСИ «Качарская, 53» Айгуль ЖИЕНТАЕВА отметила, что сборы у их дома мизерные.

- Я знаю, что вы живете в Астане. Там, наверное, хорошие деньги жильцы собирают, а у нас самый мизер собираем, - сказала Жиентаева. - Два года мы держимся. Да, у нас есть накопительный счет. Но когда произошла авария с крышей, мы не накопили денег на ее ремонт, у нас всего 72 квартиры.

- Значит, добиваем целевыми сборами, - посоветовал Рау.

А еще в Рудном существует два зарегистрированных в департаменте юстиции общественных объединения, которые непонятно как, но обслуживают многоквартирные дома.

- В первый раз слышу о такой форме управления, вам жилищная инспекция должна что-то там выписать, - отметил Рау.

- Премию, наверное, - добавила руководитель ОО «ОСКиП «Самал» Лариса АЛЕКСАНДРОВА.

И таких «нюансов», а точнее сказать бардака, в жилищной сфере вагон и маленькая тележка. И наводить порядок желающих почти нет. Точнее всего сложившиеся обстоятельства сформулировала председатель ПКСК «Бригантина» Светлана УЗЛОВА. Она спрашивала у депутата, должны ли ОСИ и КСК регистрировать кондоминиум. На что мажилисмен ответил - обязательно должны. По информации городского отдела жилищных отношений, в Рудном сейчас всего 69 кондоминиумов.

- Я исхожу из того, что кондоминиумы все уже должны быть зарегистрированы, - сказал Рау. - Но мы еще раз посмотрим. Хотя по закону акиматы давно должны были провести эту работу.

- Жители не берут на себя ответственность при регистрации кондоминиума, - сообщила Узлова. - Они на сегодня даже ставить подпись в листке регистрации общего собрания, потому что думают, что их сделают главной по подъезду. Просто руки убирают и не подписывают лист регистрации, тем самым не подтверждают, что присутствовали на собрании. А кондоминиум - вообще страшное слово для них.

Альберт Рау, выслушав Узлову, решил говорить еще более откровенно.

- Почему у меня так долго закон шел, с августа по февраль? Потому что я все это время остро дискутировал с правительством, - рассказал мажилисмен. - Я пытался внедрить опыт Германии. Хотел, но у меня не получилось. В Германии каждый дом получает БИН по факту рождения, как только его ввели в эксплуатацию. Вот вам и весь кондоминиум. Но наш Гражданский кодекс требует, чтобы у юридического лица был свой руководитель. Но это другое. Сходу не получилось, но мы будем дальше работать. А жителям я могу сказать - как мы участвуем в жизни своего дома, таким он и будет.

После встречи с председателями ОСИ и КСК Альберт Рау провел брифинг для журналистов. Отвечая на вопросы, уточнил: по предлагаемым поправкам в закон председателя ОСИ заменят на председателя совета дома из числа собствеников.

- Его функция будет - собрать совет и нанять от имени жителей управляющего, - пояснил Рау. - И расторгнуть с ним договор, если он не справляется.

То есть, вместо ПКСК должны появиться управляющие компании, которые будут работать более прозрачно, отчитываться перед жильцами, предоставлять им услуги только на те деньги, которые собрали жильцы конкретного дома, и не перекидывать эти средства на решение проблем других многоэтажек.

Какие-то проблемы ОСИ действительно можно решить через поправки в закон. Но все ли? Мажилисмен привел один, на наш взгляд, положительный пример, отвечая на вопрос корреспондента «НГ» о ЖК «Альфа Бета» в Костанае. ОСИ этого дома столкнулось с тем, что подвал и детская площадка остались в собственности застройщика.

- Дом, в котором я живу в Астане, - привел пример Альберт Рау. - 56 объектов, включая коридоры и лестницы, застройщик увел у нас. Только судом отсудили. Я внес поправки с учетом этого опыта, чтобы исключить такую ситуацию. Потому что в законе четко прописано, что такое общедомовая собственность. Были лазейки, но мы их исправляем.

Фото Георгия ГОВОРОВА