ТОО "Костанай ЭнергоЦентр" в очередной раз подало заявку о повышении предельной цены на электроэнергию, которую в очередной раз рассматривает департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК по Костанайской области.

И даже аргументы у КЭЦ те же, что в прошлых заявках - о возмещении недополученного дохода. Поменялось лишь одно - для организации появился вполне реальный дедлайн в виде прекращения деятельности в 2024 году.

КЭЦ перестанет снабжать область электроэнергией с 1 января 2025 года. Повысить цену на 2,65 тенге планирует с 10 сентября 2024 года . Если заявку одобрят, 1 кВт*час будет стоить 33,65 тенге без учёта НДС.

Анаргуль Ускенбаева (слева)

Вот как заявку обосновала директор ТОО "КЭЦ" Анаргуль УСКЕНБАЕВА:

- В действующей структуре предельной цены включены не все затраты. У АО "НК "КТЖ" тарифы на передачу и распределение электроэнергии с 1 мая повысились на 32%. В действующем тарифе это не утверждено. Тариф ЭПК-farfait с 15 апреля составляет 9,32 тенге. В нашей структуре он 9,03 тенге. Тариф МРЭТ - 4,89 тенге. В нашей структуре - 4,72 тенге. Есть необходимость возмещения недополученного дохода и погашения кредиторской задолжности до конца текущего года.

- КЭЦ понимает, что он работает до 2025 года, и в спешном порядке хочет собрать все деньги за 4 месяца оставшихся, - высказался руководитель департамента КРЕМ Акан ТАШПАНОВ. - Ранее рост цены на электроэнергию был всегда связан с ростом цены на станциях, либо с оттоком потребителей. В настоящий момент цена по станциям осталась без изменений. При этом увеличился объём реализации КЭЦ. Мы хотим изучить, почему КЭЦ обратился с заявкой по недополученному доходу.

Ильяс Елемисов (слева)

На вопрос журналистов о том, кто будет обеспечивать область электроэнергией вместо КЭЦ, ответил и. о. руководителя департамента КРЕМ Ильяс ЕЛЕМИСОВ:

- Сейчас мы ждём заключение органов энергонадзора, Минэнерго по тем субъектам, которые соответствуют и предоставляют услуги с 1 января 2025.

Рассматривать заявку КЭЦ будут до 30 августа.

Тарифы ТОО "КЭЦ"

Действующий с 1 июля 2024 года Планируемый с 10 сентября 2024 года Среднеотпускной 31,29 тенге за 1 КВт*час 33,65 тенге за 1 КВт*час Для физических лиц 25,55 тенге за 1 КВт*час 27,49 тенге за 1 КВт*час Для юридических лиц 34,27 тенге за 1 КВт*час 36,88 тенге за 1 КВт*час Для бюджетных организаций 78,05 тенге за 1 КВт*час 84,87 тенге за 1 КВт*час

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА