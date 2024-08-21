После ухода Надежды РЯБЕЦ из спорта в сборной Казахстана по боксу произошли изменения. Сейчас спортсменка намеренна вернуться. Постоянные тренировки, сила воли и упорство - вот что нужно для того, чтобы достигнуть своей цели в спорте, считает она.

Надежда Рябец /Фото из личного архива

По словам Надежды, во время перерыва она многое проанализировала, переосмыслила, поняла свои желания. Теперь готова идти вперед и побеждать. В конце 2024 года планирует участвовать в республиканской спартакиаде.

Спортсменка вспоминает, что после того, как она покинула ринг, были неприятные отзывы, недостойное отношение со стороны знакомых. Но на неприятелей она научилась не обращать внимания, так как избегает окружения, где бы люди обсуждали других и говорили что-то негативное. Если кто-то и распространяет слухи, она просто не слышит. Надежда считает: человек должен заниматься своей личной жизнью и саморазвитием. В свои 23 года ментальный возраст ощущает лет на 40, всё дело - в спорте.

Девушка открыла секцию по фитнес-кардио занятиям с эффектами бокса.

- Самозащита совершенно не помешает в современном мире, где часто происходят преступные действия по отношению к слабому полу. - говорит она. - Тренировки посещают женщины, возраст одной из них 48 лет. Испытываю радость и удовольствие, когда понимаю, что делаю что-то полезное. И им это нравится. Когда ты тренируешь сама, то словно видишь со стороны себя. Таким образом передаешь больше опыта. Я считаю, что мне есть чем поделиться с женщинами.

Надежда считает, что спорт закаляет и приносит дисциплину в жизнь.

- Если даже ты просто бегаешь по утрам, это сказывается на всем в течение дня. Можно посещать тренажерные залы, либо заниматься самостоятельно дома. Главное - желание. От неправильного образа жизни, внешней среды, вредных привычек человек наполняется усталостью, апатией, болезнями. На фоне данных факторов, конечно же, спорт никогда не помешает, - отмечает боксерша.

Надежда Рябец - трехкратная чемпионка Казахстана, обладательница бронзы чемпионата мира-2023 в Нью-Дели и Юношеских Олимпийских игр-2018 в Буэнос-Айресе. В 2015 году взяла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе, в 2018-м выиграла молодежный чемпионат Азии в Бангкоке. В январе 2024 года объявила о завершении карьеры.

«Завершила карьеру... Да, я действительно на время оставила это дело в сторонке, я не хочу терять лучшие годы жизни. Хочу проживать эту жизнь здесь и сейчас рядом с родными мне людьми. 2023 год был для меня очень решающим. Мне тяжело было расставаться со спортом. На это повлияло ужасное отношение к спортсмену, бардак внутри этой системы, которую очень тяжело сломать. Нынешнее руководство - самое ужасное за восемь лет моей профессиональной карьеры. Одну девочку выгнали из сборной. Другая поменяла гражданство и выступает за другую страну, ну а я решила просто уйти и они не хило этому посодействовали. Ни один уважающий себя спортсмен не продолжит карьеру после всей этой грязи. Сейчас я в комфорте, я развиваюсь и делаю свою жизнь лучше изо дня в день. А как же мечта? Мечту сломали. Возможно я вернусь еще в спорт, когда там будет порядок», - написала тогда Рябец на своей странице в Instagram.