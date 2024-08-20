Лошади костанайской породы и их наездники активно готовятся к марафону "Ұлы дала жорығы" в рамках Пятых Всемирных игр кочевников. Сегодня, 20 августа, на ипподроме "Арғымақ" в селе Заречное Костанайского района прошла открытая тренировка.

Всемирные игры кочевников проводятся в Казахстане впервые. В них примут участие спортсмены из Ирана, Турции, ЮАР, Монголии, России и Туркменистане.

- Очень интересно поучаствовать. Это же история! Представляете, если мы первое место возьмём? - делится президент федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. И поясняет правила марафона: - В первый день лошадей отпускают по алфавиту. Мы, например, Костанайская область, на букве К. На следующий день - по результату: какая лошадь первая пришла, ту первой пускают. Через каждые две минуты отпускают, как в биатлоне. Всего 500 км, каждый день по 100 км. На контрольных медицинских пунктах для лошадей на таких длинных дистанциях строго всё.

По правилам марафона пульс лошади за 20 минут должен восстановиться до 64 ударов. Когда ее приводят на контрольный пункт, пульс зашкаливает за 100 ударов. Потом её водят, успокаивают. Если пульс не восстановится, лошадь снимается с соревнований.

Консультант команды Райымбек приглашён из Дубая

От каждой области участвуют 5 лошадей. Если доходят до финиша меньше 3 лошадей, результат команды не засчитывается.

- Мы ребят тренируем, это командная игра, здесь надо сохранить лошадей, - объясняет Нурбол Камелович. - От того, что ты один первым прибежишь, твой результат не пойдет в зачет. Последняя лошадь придёт - по ней засчитывается. Ребята у нас все дружные. Трое уже участвовали в подобных играх. Есть разные тактики. Некоторые команды хотят выиграть время и побыстрее идут вначале. Другие, наоборот, дают лошадям адаптироваться. У нашей команды тоже есть своя тактика, но мы её не будем раскрывать.

Марафон стартует 3 сентября из села Ботай Северо-Казахстанской области. Финиш - в Астане.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА