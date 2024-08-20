Инспекторы роты патрульной полиции Еркин ТУЛЕГЕНОВ и Ерхан АЛБАТЫРОВ помогли женщине и ее мужу без помех доехать до больницы. Они сопроводили их машину с проблесковыми маячками до родильного дома.

- Мы с моим напарником несли службу в составе экипажа,- рассказал Еркин Тулегенов. - Примерно на 10-м километре автодороги А-22 на въезде в Костанай к нам обратился водитель автомобиля "Ваз-2115" и сообщил, что в машине у супруги начались схватки. Не раздумывая мы включили сигнальные огни и сопроводили их.

Спустя 6 минут после прибытия в больницу женщина родила дочь. Полицейским об этой радостной новости сообщил взволнованный отец.

- Когда бы мы по этим пробкам доехали, - отметил позже мужчина.

Как выяснилось, новоиспеченные родители живут в Рудном. Появившаяся на свет девочка - 8-й ребенок в их семье.

- Если бы не они, не знаю, какая бы была сейчас ситуация. Мы с мужем ехали в Костанайский роддом, у меня уже начались схватки. По пути нам встретились сотрудники полиции, муж подъехал к ним и попросил, чтобы помогли быстрее доехать до роддома, т.е. сопроводить. Сотрудники без лишних размышлений отозвались и помогли, - написала женщина слова благодарности в своем посте. - Сейчас мы с малышкой находимся в роддоме, всё хорошо. Еще раз искренне благодарю вышеназванных сотрудников! Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи! Если бы не вы, неизвестно, чем все закончилось бы.



Сейчас многодетная мама с новорожденной дочерью уже находятся дома.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО