Опубликовано постановление и. о. главного санврача в Казахстане Нуркана Садвакасова, предусматривающее возвращение масочного режима для медработников в больницах, передает Tengrinews.kz.

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Документ предписывает руководителям управлений здравоохранения по всему Казахстану обеспечить готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 1 сентября, в том числе:

подготовку списка лиц, подлежащих вакцинации против гриппа до 1 сентября т. г.;

соблюдение требований хранения и транспортировки вакцины;

подготовку прививочных кабинетов, прививочных бригад к вакцинации против гриппа и оказанию экстренной помощи в случаях регистрации неблагоприятных проявлений после иммунизации.

Кроме того, документ предусматривает: введение масочного режима для медицинских работников в медицинских организациях; с 15 сентября проведение вакцинации против гриппа; готовность медицинских организаций к приему больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период эпидсезона и наличие средств индивидуальной защиты.

Также планируется утвердить план развертывания дополнительных инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 с учетом соблюдения принципа сортировки больных с признаками ОРВИ и гриппа.

Предусмотрена подготовка медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с гриппом, ОРВИ и COVID-19, внебольничными пневмониями, соблюдение противоэпидемического режима в медицинских организациях.

В медицинских организациях будет усилен дезинфекционный режим.

Руководители управлений образования обязаны обеспечить проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников с выяснением причины отсутствия и информированием медицинских организаций. Также для предупреждения роста заболеваемости в организациях образования и воспитания детей будут организованы ежедневные "утренние фильтры" для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Кроме того, управлениям образования поручено обеспечить:

организацию своевременного отстранения выявленных при утреннем фильтре детей с признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19;

организацию изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования, до прихода родителей.

До 1 сентября 2024 года будет проведена оценка готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Полный текст постановления опубликован на сайте Комитета санэпидконтроля.

Напомним, 16 августа Минздрав сделал заявление о ситуации с коронавирусом в Казахстане. По данным ведомства, с начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев заражения коронавирусом. В большинстве случаевболезнь протекает в легкой форме.