Дело в отношении бывшего участкового инспектора полиции К., обвиняемого в неоднократном мошенничестве, рассматривали в Денисовском районном суде.

Иллюстративное фото Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно материалам дела, с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции К. в с. Перелески и с. Крымское Денисовского района путем обмана и злоупотреблением доверием своих односельчан, под различными несоответствующими действительности предлогами убеждал их оформить на себя кредиты в банках второго уровня.

- Похищенные таким образом денежные средства подсудимый К. использовал в качестве ставок на играх в букмекерской конторе «OlimpBet» и в 5-ти лотерейных клубах «Loto Club», где их проигрывал, а также частично оплачивал имевшиеся у него задолженности перед другими гражданами, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге.

В суде подсудимый К. вину признал, в содеянном раскаялся. Большинство потерпевших по делу просили суд не лишать его свободы.

- При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающего уголовную ответственность и наказание К., признание вины, его чистосердечное раскаяние и наличие у него троих малолетних детей, - говорится в сообщении. - В качестве отягчающего обстоятельства учтено совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела и отсутствие возмещения материального ущерба потерпевшим, суд назначил К. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяца в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд также лишил подсудимого специального звания – «капитан полиции». Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор в законную силу еще не вступил.