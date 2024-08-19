За два дня празднования дня города в областном центре за нарушения общественного порядка к административной ответственности привлечено 145 жителей, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Среди них 64 человека были привлечены к адмответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде, 70 человек - за загрязнение мест общего пользования и двое за мелкое хулиганство. В медицинский вытрезвитель полицейские поместили 101 жителя Костаная.



- За два праздничных дня патрульные полицейские выявили 510 нарушений ПДД, в том числе двух водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомствве. - Призываем жителей быть нетерпимыми к правонарушениям и обо всех фактах сообщать в полицию по номеру 102.

Фото Олега ПАКА