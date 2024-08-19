Его несовершеннолетний сын, находившийся рядом с отцом на пассажирском сиденье, получил различные травмы. Авария произошла 16 августа около 21.20 в селе Новонежинка Аулиекольского района.

- 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, не убедившись в безопасности движения, выехал на главную дорогу с автостоянки кафе «Караван» и допустил столкновение с автомашиной "КАМАЗ", которая от удара столкнулась со стоящим на обочине грузовым автомобилем МАЗ-650108, сообщили в департаменте полиции Костанайской области, отвечая на запрос журналистов. - В результате ДТП 37-летний водитель "КАМАЗ" скончался в больнице от полученных травм, его 12-летний сын, который сидел на пассажирском сидении, получил различные травмы.

Полиция начала досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.