Жители Актау пожаловались на сильный запах гари. В департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша на побережье Каспийского моря, но потушить его невозможно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.

С ночи 18 августа актаусцы ощущают неприятный и едкий запах гари. В 06:00 часов наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха.

В ДЧС региона сообщили, что в Исатайском районе области 17 августа в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря начал тлеть камыш в труднодоступной болотистой местности.

"Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей. Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг", - говорится в сообщении ДЧС региона.

Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.