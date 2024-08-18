Французский актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Le Monde. Сообщается, что актер мирно скончался в своем доме в Души-Монкорбоне во Франции.

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Ален Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 60-80-х годов прошлого столетия.

Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

Фото с сайта thegentlemansjournal.com

В 2011 году известный французский актер посетил Алматы в рамках проекта "Кино против боли". Здесь он открыл детское паллиативное отделение при хосписе для онкологических больных.

Во время гала-ужина мероприятия "Кино против боли" состоялся аукцион, на котором личные часы Алена Делона ушли с молотка за 17 тысяч долларов. Как сообщалось, вырученные с продажи деньги пойдут на приобретение реанимационного автомобиля для первого детского хосписа в Алматы.