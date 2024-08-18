Начальника железнодорожной станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительного состояния городского вокзала, сообщили в КТЖ. Уволили и заместителя директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству, передает Informburo.kz.

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"Во время рабочей поездки руководства КТЖ в Костанайский регион за неудовлетворительное состояние вокзала Костанай и прилегающей территории освобождены от должности начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству", – говорится в сообщении.

Кроме того, привлекли к дисциплинарной ответственности директора Костанайского отделения грузовых перевозок и директора Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств. Руководству станции поставили задачу в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки.