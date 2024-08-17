В 2023 году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря Дамир БАЛГУЖИН набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом не стал. Более того - его понизили в должности, а потом и вовсе уволили. Балгужин подал иск к управлению здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) о понуждении назначить его главврачом, который начали рассматривать 5 июля. 2 августа допросили представителя Минздрава РК в качестве третьего лица в деле. Решение по иску должны были огласить 5 августа, но судью Асем Есентаеву в этот день вызвали в областной суд. Заседание перенесли на 6 августа, но судья сообщила о возобновлении рассмотрения дела. Слушание прошло 16 августа.

Судья задала Балгужину вопрос:

- Являетесь ли вы членом общественного объединения казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения Акниет?

- На сегодняшний день не являюсь, я безработный, - ответил Балгужин.

- Ранее являлись?

- Ранее являлся. В конце своей работы в больнице, недолгий период.

Сам Балгужин и его представители прокомментировали "НГ", что этот факт ранее в суде не обсуждался, и судья могла узнать о нём разве что в частной беседе с кем-то вне процесса.

В прошлый раз представитель Балгужина по доверенности, юридический консультант палаты "Зангер" Жаслан БАЙБАЗАРОВ призывал судью не учитывать в качестве доказательств сведения минздрава о 60 выданных в 2023 году сертификатах менеджера здравоохранения, поскольку представитель минздрава не предоставил подтверждающего документа. К тому же Байбазаров считает сведения нереалистичными: из 60 обучающихся кто-то должен был провалить итоговый экзамен. В этот раз он просил судью признать сведения представителя минздрава попыткой фальсификации - потому что после того, как сторона истца предоставила сведения о том, что в 2023 году сертификаты менеджера здравоохранения никто в стране не имел, минздрав поменял свою позицию.

Судья пообещала повторить допрос представителя минздрава.

Ранее член наблюдательной комиссии, выбиравшей победителя конкурса, предоставил видео, на котором запечатлён процесс собеседования кандидатов, а представитель УЗАКО по процессу предоставил видео обсуждения кандидатур до собеседования. Байбазаров заявил, что никто со стороны истца, включая него, не знал об этих видео, и что секретарь суда не оповестил их. Судья на это ничего не ответила и стала допрашивать представителя наблюдательной комиссии:

- Представитель УЗАКО предоставил суду 8 фрагментов конкурсного отбора. Почему вы их не предоставили?

Допрашиваемый заявил, что не посчитал эту часть конкурса важной для дела, на что судья попросила его ознакомиться с фрагментами для их верификации. Но он не успел - Байбазаров неожиданно для всех объявил отвод судье. И вообще всем судьям Костанайской области:

- Заявляем отвод судье. Мы не можем дальше продолжать судебное разбирательство, поскольку суд пытается легализовать незаконно полученную УЗАКО видеозапись. Более того, в момент, когда должно было быть оглашено решение суда, судью Костанайского городского суда вызвали в Костанайский областной суд. Это нонсенс. В правовом государстве судья независим, и вызов его куда-либо недопустим. Судья, находясь в совещательной комнате, не имеет права контактировать ни с кем, поскольку должен вынести справедливый судебный акт. Как мы сейчас видим, пытается суд всячески помочь ответчику легализовать те незаконные документы. На наше заявление о проверке данного факта - давления на судью - и на просьбу взять судью на защиту, ни верховный суд, ни администрация президента не отреагировали. Данное обращение отправили на рассмотрение в Костанайский областной суд, куда и вызвали судью. Это безусловное указание на то, что в нашем случае надеяться на справедливый судебный акт не стоит. Поэтому заявляем отвод судье Костанайского городского суда и всему составу судей Костанайской области. Просим передать дело на рассмотрение в ином составе в суд за пределами Костанайской области.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА