Второй Международный показ этнической моды проходил в Костанае 13-14 августа. Здесь же объявили прием заявок на областной конкурс «Jas Design», который пройдет весной 2025 года.

Проекту Ethno Fashion Week два года, его организаторы - руководитель ОФ ремесленников Костанайской области Qoloner Сауле КАБИДУЛОВА и директор международного агенства и школы моделей Ethno Fashion Карина ТЕКЛЮК – намерены продвигать исконную культуру казахского народа, органично сочетать в современном гардеробе традиционное: натуральные ткани, украшения, орнаменты...

- Делать казахское модным. Сейчас уже не редкость увидеть среди молодых людей футболки с казахским принтом, - отметила в беседе с «НГ» Карина Теклюк. - Данным проектом хотим продвигать этнику в массы, вернуть то, что было исторически заложено в культуре.

По словам организатора, нынешний сезон отличается от первого показом детских коллекций.

Ethno Fashion Week представил костанайскому зрителю коллекции 15 казахстанских дизайнеров из Астаны, Алматы, Караганды, Кызылорды, Семея. В этом году костанайский проект получил международный статус, в нем приняли участие гости из Бишкека. В их числе - член союза дизайнеров Кыргызской Республики, член Евразийского союза дизайнеров, академик национальной академии дизайна Элиза Тенти кызы, она показала две коллекции.

- В показе представят свои работы и дизайнеры из Костаная Алия Идрисова, Жанар Джагалтаева, Каракоз Баймаганбетова и Алена Бендер, а также победитель нашего конкурса «Jas Design» Наталья Шарова. Словом, нам есть что показать и чем удивить, - уточнила Карина Теклюк .

Организатор объявила о старте приема заявок для участия в областном конкурсе «Jas Design», который продлится до конца сентября. Весной 2025 года состоится финал. Конкурс откроет новые имена дизайнеров Костанайской области, а лауреатам и победителям даст возможность выступать со своими коллекциями на известных казахстанских подиумах.

- Нашему проекту два года, но нас уже приглашают как партнеров на другие недели моды, которые проходят в Казахстане. Значит, мы движемся в правильном направлении, - с оптимизмом добавила Теклюк.

Второй Ethno Fashion Week развеял представление автора этой статьи о том, что «этно фэшн» - это история только о показе одежды в национальном стиле, наличии орнаментов и прочих атрибутов. Не во всех моделях присутствовала «этника», но все они экологичны – сделаны из натуральных тканей, по крайней мере, об этом говорят участники показа. Экологичность, пожалуй, роднит их с ремесленниками, некогда жившими в наших степях.

- Я не за быструю моду, - сказала «НГ» участница из Астаны, основатель бренда Ayaulym Мольдир ИМАНБЕКОВА. – Моя задача, как дизайнера, одеть наших детей не только в качественную, но и стильную одежду, при этом она не будет носиться один сезон, как в некоторых брендах.

Производством детской одежды Мольдир начала заниматься с 2022 года. Но в индустрии она не новичок, ее женскому бренду уже 12 лет.

- Почему решили заниматься производством и детской одежды?

- Я многодетная мама, у меня три сына и дочка. И я знаю, что любая мама хочет одеть своего ребенка не только в качественную одежду, сшитую из хороших натуральных тканей, но и стильную, чтобы хорошо и красиво сидела. Подростки очень сильно следуют трендам, не смотрят, к лицу им это, или нет. Хотелось бы через одежду привить детям с юного возраста стиль, вкус, утонченность, чтобы одежда выражала их индивидуальность.

- А разве дети не капризны в выборе одежды?

- Да, довольно капризны. Но, если им предложить не быть как все, выразить свою индивидуальность в одежде, они все согласны на это.

- Вы смело используете в своей коллекции кроссовки.

- Я за комфорт. Кроссовки задержатся в нашем гардеробе не на один год. Их можно сочетать как с офисным стилем, так и с повседневным. Зависит от цвета и качества изделия.

- Насколько сегодня казахстанская детская модная одежды доступна для рядового родителя?

- Довольно доступна по ценовому сегменту. У нас все привозное: ткани, фурнитура. И при этом мы закрываем средний сегмент. Средний чек у нас от 20 000 тенге, думаю, каждый родитель осилит.

- Кто ваш поставщик, если не секрет?

- Не секрет. Первый поставщик, как и везде, Турция, потому что у них натуральная продукция. Вторые – это итальянцы, в Италии выбор ткани очень большой. И, конечно же, Китай, без него никуда. Трикотаж из Турция, шерсть из Италии, а остальные смесовые ткани из Китая.

- Могу ли спросить вас, как опытного производителя одежды, нуждается ли в поддержке казахстанский дизайнер?

- Да, обязательно. У много нас производителей очень качественных изделий. Поддержка нужна в предоставлении торговых помещений. Во многих странах почему развивается легкая промышленность? Потому что государство покрывает значительную долю расходов на аренду. Например, в Беларуси если их гражданин выходит за границу, государство закрывает 70% стоимости торговой площади, если производитель представляет бренд у себя в стране, ему закроют 50%. И почему-то наши торговые площадки не совсем идут нам навстречу. Начинающих никто не поддерживает.

Иманбекова похвалила онлайн торговую площадку, которую развернул Каспи банк, но полностью уйти в онлайн-реализацию жизайнер не готова, в Астане у нее несколько магазинов, где и представляет свои бренды.

- Онлайн чуть ниже прямых продаж, - уточнила Мольдир. – В случае с детским брендом наши маленькие клиенты все равно должны примерять. Фигура у детей не всегда стандартная. Если где-то жмет и колется, они не будут это носить.

- Что посоветуете костанайским родителям в выборе одежды?

- Не следовать слепо навязанным трендам, надо прививать детям стиль. А стиль связан с менталитетом страны, воспитанием. Чтобы, когда они выезжали за границу, не сливались с серой массой, чтобы их видно было и мы гордились за них.

Высокую оценку организаторам Ethno Fashion Week в Костанае поставила алматинка Айгуль ЖАНСЕРИКОВА, которая имеет целый ряд регалий: президент Национальной Ассоциации Qazaq-Oner, кавалер ордена «Құрмет», обладатель пяти международных сертификатов «Знак качества ЮНЕСКО», официальный представитель по Казахстану международной организации по поддержке народного творчества IOV World. Еще ее называют «королевой войлока». Жансерикова, будучи основателем бренд «Aigul Line», не понаслышке знает как развивать производство одежды.

- Костанай стал первым городом, где прошла Ethno Fashion Week. Приятно удивило, что здесь все организовано на высоком профессиональном уровне высоком уровне. Поздравляю деловой тандем Сауле Кабидуловой и Карины Теклюк.

Если дизайнер из Астаны сказала, что требуется поддержка государства для развития индустрии, то эксперт из Алматы лишь надеется, что в скором будущем правительство начнет исполнять президентские поручения. Вот уже создали в отрасли 43 ОКЭД, куда входит и дизайн одежды, в том числе этнической.

- Сейчас, насколько знаю, создается некий фонд, который будет способствовать развитию креативных индустрий. И мы очень надеемся, что в скором будущем будет поддержка. Кстати, планируется открытие в регионах креативных хабов. На это надеемся, - пояснила Айгуль.

Объяснила алматинский дизайнер, почему авторская одежда априори не может быть дешевой.

- Потому что это индивидуальный пошив, это качественные ткани, это хорошие мастера, - ответила на вопрос «НГ» Жансерикова. - Во всем мире продвигают ресайклинг, есть такое понятие «устойчивое использование в текстиле» - это огромное течение. Было время, после развала советского государства, мы перешли на дешевую одежду, которую поставляли из Китая. Через 2-3 месяца она приходила в негодность. А мы, кто вырос в советские годы, привыкли, что покупали качественную одежду, носили ее годами. Сейчас общество созрело, чтобы покупать меньше и носить дольше. Не нужно гордиться тем, что у тебя гардероб с огромным количеством дешевых товаров, нужно гордиться небольшим количеством одежды из натуральных тканей, которую можно носить долго.

О том, какая ситуация в Костанае с реализацией одежды от местных дизайнеров, рассказала «НГ» Сауле Кабидулова:

- У нас была попытка открытия бутика костанайских дизайнеров. Но была сложность - недостаточное продвижение среди костанайцев одежды местных дизайнеров. Поэтому предстоит взращивать свою аудиторию. Возвращаюясь к вашему вопросу о стоимости одежды. Средний чек не может быть маленьким, потому что это авторские работы. И это обязательно хорошие ткани. Чтобы конкурировать с итальянскими брендами или других известных производителей, нужно использовать качественное сырье. Чтобы чек был достаточным, чтобы оправдывал свое затраты на производство, нужна реклама и промоушн костанйского бутика. Есть большой протенциал продвижения бутика местных дизайнеров, но необходима поддержка, чтобы выстоять какой-то промежкток времени, пока начнут узнавать бренд, пока станет приходить покупатель. На показе работы наших дизайнеров получили высокую оценку от признанных известных казахстанских производителей одежды. Это значит, что мы чего-то стоим, у нас есть дизайнеры. Но нам нужна поддержка, самим дизайнерам даже полгода выстоять будет сложно.

Фото автора и РСК