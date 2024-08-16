Депутат мажилиса Парламента РК Альберт РАУ сегодня, 16 августа, с рабочим визитом посетил Рудный. Во время осмотра теплосетей он обратил внимание на рынок "Бак-бак" и заявил: до конца 2025 года либо все рынки в стране приведут в соответствие с пожарными и санитарными требованиями, либо закроют.

На брифинге корреспондент "НГ" уточнил, что конкретно имел в виду депутат.

- Когда я увидел этот ужас, я сказал: предупреждаю, дальше мы закон двигать не будем. Уже двигали. - ответил Альберт Павлович. - Но 31 декабря 2025 года - это последний день, когда существуют неорганизованные рынки, всё!

Рау пояснил, что такое решение вызвано пожарами на рынках Казахстана, в которых гибнут люди и сгорает товар.

- У нас уже столько этих торговых центров и так далее, что действовать в интересах узкого круга или каких-то отдельных личностей это... - сказал мажилисмен. - Ну, были 90-е годы, я сам делал эти рынки в Лисаковске. Тогда людям выживать надо было. Но уже, слава богу, сколько времени прошло.

Фото Георгия ГОВОРОВА