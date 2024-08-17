Нейрохирурги Костанайской областной больницы 15 августа провели 6-часовую операцию. Сосуды, расположенные на коре головного мозга, соединили между собой, чтобы в обход запустить движение веществ, а значит дать питание головному мозгу.

Уникальность операции в очень маленьком диаметре сосуда - 1-2 мм. Поэтому проводили ее под микроскопом. Достаточно длительная и скрупулезная работа: толщина нити в 2 раза тоньше человеческого волоса, на участке сосуда в 1 мм было наложено 12 швов.

- Эта операция проводится на сосудах головного мозга, когда пациент перенес инсульт, когда полностью перекрывается сосуд в головном мозге, - пояснил "НГ" врач-нейрогирург Костанайской областной больницы Анатолий ДУЙСЕМБИН. - Этой операцией мы делаем обходной анастомоз, чтобы улучшить питание головного мозга после перенесенного инсульта или как профилактику последующего.

53-летняя жительница Житикары Светлана ГРАЧЕВА перенесла два инсульта, первый случился в феврале этого года, второй - в апреле. Врачи рекомендовали ей оперативное лечение.

Дуйсембин уточнил, чтостоимость подобных операций составляет 4 млн тенге, но пациентке ее провели бесплатно, потому что она застрахована в системе ОСМС.

- Чувствую себя хорошо, - рассказала журналистам Светлана. – Первый раз приехала на консультацию к нашему дорогому врачу, у меня даже не было сомнений - оперировать голову или нет. Я сразу согласилась. Увидела в Анатолии Болатбаевиче высокий профессионализм, он доктор от бога.

До операции женщина не могла ходить, но уже в пятницу она сделала уверенные шаги.

- Анастомоз функционирует, - пояснил доктор Дуйсембин, - после пробуждения пациентка находилась в реанимации, на следующий день ее перевели в отделение.

Врач пояснил, что инсульт могут вызвать различные заболевания, поэтому проведенная житикаринке операция стала правильным решением.

Фото автора и пресс-службы облбольницы







