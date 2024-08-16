Плямяннику бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды заменили реальный срок на ограничение свободы, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Суд №2 города Усть-Каменогорска удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней», - сообщили в пресс-службе суда Восточно-Казахстанской области.

Племянника Назарбаева в прошлом осудили по статье 28 часть3, 189 часть 4 п.2) (растрата вверенного имущества), 28 часть 3, 195 часть 4 п.2) (причинение ущерба без цели хищения) УК к шести годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.

Кайрат Сатыбалды считает, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.

В суде добавили, что Сатыбалды активно участвовал в воспитательных мероприятиях и состоит в добровольной организации осужденных.

«За Сатыбалды установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы, осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания», - заявили в суде.

Постановлением суда на него возложены следующие обязанности:

явиться в течение 10 дней в службу пробации по месту жительства для постановки на учет;

не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления;

В случае невыполнения условный срок снова могут поменять на лишение свободы.

Напомним, 26 сентября 2022 года суд приговорил племянника Назарбаева – Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы за хищения и причинение имущественного вреда двум компаниям. В 2023 году продолжилось расследование по другим преступлениям, которые вменяют родственнику экс-президента. Дело против Кайрата Сатыбалды об отмывании преступных доходов поступило в суд 10 января. 1 апреля Сатыбалды признал вину по данному делу. 11 апреля стало известно, что суд по обвинению Сатыбалды в отмывании денег отложили в Астане.

12 августа 2024 года сообщалось, что активы почти на 733 млрд тенге вернули государству по делу Сатыбалды – тогда в антикоре уточнили, о каких именно активах идет речь.

КазТАГ сообщал, что у Сатыбалды забирают многомиллиардные активы в Дубае, во Франции, Москве и Бодруме.

Источник фото: golos-naroda.kz